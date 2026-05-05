男奧客飆罵女店員！陳鴻火大開嗆「渣男欺善怕惡」怒轟自我感覺良好

資深藝人陳鴻開轟奧客。（資料照，陳鴻提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人陳鴻開轟奧客！新竹東區一處早午餐店員在點餐時，卻無端遭一對夫婦中的男性客人當眾辱罵，相關監視器畫面曝光後引爆網路怒火。對此，資深藝人陳鴻則力挺店家，並義憤填膺發聲痛斥該名男客「渣男無誤」，言詞強烈。

男奧客（白衣者）當眾飆罵女工讀生（左1），老闆娘（左2）和女員工趕緊出來與奧客理論。（Threads@hida_0422授權使用）

新竹市東區一間早午餐店日前發生顧客辱罵店員事件，一名中年男子在點餐過程中情緒失控，不僅當眾對店員咆哮，更嚇得其他客人不知所措，妻子全程目睹卻完全未出手制止。此時，老闆娘見狀立刻出面與該名男客對嗆，監視器畫面曝光後迅速在網路傳開，引發大批網友聲援店家。

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陳鴻直接點名該名中年男子「渣男無誤」，批評其自我感覺良好、不懂謙卑，痛斥該名男子在伴侶面前欺負女性耍威風，形容這種行為是心理投射問題，並認為一旁的妻子未即時制止也不妥。陳鴻強調，「對付這種欺善怕惡的俗辣傲客一定不要股（姑）息，給予當頭棒喝，躁鬱症急需就醫。」

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