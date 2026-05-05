「忠蓁CP」太曖昧 蔡家蓁媽媽送「驚人見面禮」郭忠祐嚇到拒收

郭忠祐（左）與蔡家蓁螢幕CP話題十足。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視節目《娛樂超skr》主持人小鹿偉皓與阿甘日前邀請《超級冰冰Show》主持人「忠蓁CP」郭忠祐、蔡家蓁、歌手曾瑋中、蔡亞露，以及超高人氣收視王「超級孩子王」11歲周柏霖和9歲周祐均，在母親節前夕聊起自己媽媽「有趣的事情」。

在《超級冰冰Show》的「忠蓁CP」郭忠祐以及蔡家蓁，兩人唱歌時甜蜜互動吸引上百萬粉絲暴動吶喊「在一起」，連蔡家蓁媽媽「阿滿姨」都坐不住，頻頻問女兒郭忠祐什麼時候來家裡？

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郭忠祐爆料有一次要合唱一首很難的歌，他在《綜藝大集合》外景半夜趕到蔡家蓁家裡要練習，家蓁媽媽突然拿出一個超大精品紙袋，送了全新精品包包要給他，讓郭忠祐嚇到直呼太貴重連忙婉拒！蔡家蓁笑說：「我也在看郭忠祐的反應，當然不能收，收了這就是我的嫁妝」，讓郭忠祐也笑說收下真的要娶蔡家蓁了。

小鹿偉皓（左起）、郭忠祐、蔡家蓁以及阿甘錄製節目。（民視提供）

蔡家蓁說到這件事情也是驚訝，因為蔡媽媽「阿滿姨」真的是很省又苛刻自己的人，買了一顆南瓜可以吃一天，之前工作是在工地賣飲料，兩肩背著兩冰桶裝滿飲料爬工地大樓20、30樓賣給工人，提到這裡突然紅了眼眶，蔡家蓁感謝媽媽所有資源都用在她身上，從小才藝安親班一項都沒少過，但也讓她陰影壓力大從小學太多才藝。郭忠祐提到老家的媽媽是屬於很會操煩胡思亂想的媽媽，以前收入不夠拮据都靠《綜藝大集合》挑戰過關的紅包過日子，現在生活穩定，都會把紅包存下來給媽媽當作孝親費，他還說媽媽都把所有紅包放在餅乾盒藏起來，還藏到找不到嚇壞全家。

《娛樂超skr》主持人小鹿偉皓（左起）、超高人氣收視王「超級孩子王」11歲周柏霖以及9歲周祐均、主持人阿甘。（民視提供）

超高人氣收視王「超級孩子王」11歲周柏霖以及9歲周祐均謝謝媽媽晚上都不睡幫他們製作表演衣服，還希望她不要這麼晚睡，主持人阿甘問：「你們怎麼知道媽媽很晚睡？」，兩兄弟說因為垃圾桶都是提神飲料，還爆料說媽媽笑聲大到讓警察來家裡關切三次，提到媽媽兩位小朋友也是紅著眼眶謝謝媽媽的付出與疼愛。曾瑋中說媽媽是虎媽，在家為他打造練歌室給他，他笑說會把練歌室小東西收起來，因為沒唱好東西就會丟飛過來；蔡亞露也提到媽媽也是虎媽，但長大後發現媽媽很「脫線」，因為他們一家人去參加猜燈謎晚會，媽媽舉手要搶答但卻一直講出答案，讓她哭笑不得。

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