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娛樂 最新消息

《天機》盧瑟妃要來了 命理節目延燒台灣門票恐秒殺

《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會。（八大提供）《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會。（八大提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓命理綜藝《天機試煉場》熱度狂燒亞洲，八大電視今（5）正式宣布，節目中最受矚目的兩大人氣命理高手盧瑟妃與Meta命理俊，將於6月7日來台舉辦《Decode Your Fate解讀你的天機》粉絲見面會，解決大家的人生關卡。

在節目中以前衛穿搭、直球發言爆紅的盧瑟妃，打破傳統巫師形象，氣場與話題兼具，被粉絲封為「最敢講的命理師」。她坦言解盤最關鍵的不是個性，而是「時機」，一句「現在該衝還是該等」直接戳中人生痛點；這次來台，她興奮喊話想逛夜市、吃小籠包，更期待和粉絲面對面「解開人生卡關」。

另一位話題焦點Meta命理俊，則走完全不同路線，擁有高學歷和AI思維的他，把命理變成「人生導航系統」。他在諮詢前就會準備完整分析報告，從事業、財運到流年全包，強調「順著運走，人生效率才會最大化」。

見面會除了能看到兩位命理師同台互動，主辦單位還推出限量一對一諮詢套票，讓粉絲有機會親自被解讀「天機」，從人生方向到感情選擇全被攤開，刺激程度不輸節目本身。

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