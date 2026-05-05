61歲「南霸天歌王」遭揭真面目！小江蕙爆料「就是看他不順眼」

〔記者張釔泠／台北報導〕「小江蕙」陳思安推出新專輯《雷陣雨》，新歌《七里響仔》邀請61歲「南霸天歌王」七郎合作，兩人過去很長一段時間互看不順眼，陳思安自爆當年把七郎「當空氣」，七郎也回嗆陳思安「很跩」，此次再續前緣合作新歌，七郎一個大擁抱用行動溫暖陳思安受創的心靈。

陳思安攜手七郎合作新歌《七里響仔》。（豪記提供）

提到新歌《七里響仔》，陳思安表示，以前唱歌是為了技巧、為了表演，但現在唱歌是為了「說故事」，新歌不只是單純的對唱，更像是一場微型的「歌仔戲」或「舞台秀」。

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陳思安與七郎在新歌MV中化身「鬥氣冤家」，透過一來一往的調侃，展現台語特有的幽默與韻味。陳思安感性地表示：「台灣的廟會文化是台語歌的養分，這次能與七郎哥合作帶有戲曲趣味的作品，是對我們職業生涯的一種致敬。」

陳思安攜手七郎合作新歌《七里響仔》。（豪記提供）

對於合作新歌，七郎讚誇陳思安的高音亮麗，陳思安感佩七郎會提早在錄音室練習發聲，「我們兩人都是龜毛出名。」新歌兩人各司其職，陳思安以說唱人角色，七郎以演唱為主，在錄音室兩人還搶著要先演唱，後來陳思安贏了先上陣。

此外，兩人大爆昔日「冷戰」內幕，陳思安說早年他們「磁場不合」，「從他在我堂哥開設的歌唱訓練班開始，覺得他很痞，穿著大喇叭褲，完全不想跟他說話，當時我已推出口水歌專輯，他比我晚出道但超級的紅，初次印象就是看他不順眼。」七郎則說：「我覺得陳思安很跩耶！以前在後台遇到，我們頂多點個頭，連一句多餘的問候都沒有。」

陳思安攜手七郎合作新歌《七里響仔》。（豪記提供）

陳思安直呼，「當時覺得他這個人痞痞的又太『派』（強勢），可能他也覺得我不夠熱情。我們就這樣在同一個圈子裡『相敬如冰』了好幾年。」後來打破僵局的契機點，出現在他們倆都加入綜藝團，「多次同台演出，有一次在南部的高溫演出中，舞台設施突發狀況，七郎展現了前輩風範與大哥氣概，在混亂中照顧到工作人員與歌手的安全，那一刻讓我對他徹底改觀。那次我才發現，他外表的強悍只是保護色，私下其實是個非常照顧人的暖男。」

七郎也感性提及：「我們出道時就在同一間唱片公司，她爸爸與哥哥都是廣播界名人，歌手發片必定要拜訪請益。」拍MV當天特地給陳思安一個大大擁抱，陳思安故意虧他「吃人家豆腐」，七郎則表示：「其實我是想用擁抱代替安慰，這幾年她失去雙親的痛楚，我都看在眼裡，老友不需言語，用實際行動最重要！」

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