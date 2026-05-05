（影）眾神也無法阻擋他回家！諾蘭史詩新作《奧德賽》新預告磅礴登場

《奧德賽》最新預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的史詩鉅作《奧德賽》最新預告曝光，帶領觀眾一窺荷馬筆下的古希臘史詩世界。麥特戴蒙飾演的奧德修斯與獨眼巨人正面交鋒，同時羅勃派汀森飾演的反派安提諾俄斯則虎視眈眈，企圖奪取王位。

克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》有不少大場面。（UIP提供）

《奧德賽》為克里斯多夫諾蘭執導的第13部長片作品，他親自根據古詩改編劇本，並與長期合作夥伴、他的製片妻子艾瑪湯瑪斯透過自家製作公司Syncopy共同製作，並繼《奧本海默》之後再與環球影業合作。

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多位關鍵角色在預告中登場，包括飾演主角奧德修斯的麥特戴蒙、飾演其子忒勒馬科斯的湯姆霍蘭德、飾演其妻子潘妮洛普的安海瑟薇，還有飾演寧芙卡呂普索的莎莉賽隆，以及羅勃派汀森飾演、覬覦王位、企圖迎娶王后的安提諾俄斯等人。

麥特戴蒙在《奧德賽》展開艱辛的返家旅程。（UIP提供）

羅勃派汀森在《奧德賽》飾演反派。（UIP提供）

故事講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，最終與妻子重逢的傳奇旅程。這段旅程路途艱辛，但他絲毫沒有放棄，並強調「沒有人能阻擋我重返家園，就連眾神也不能」，預告同時也首度讓觀眾清楚一窺並非僅存在於神話中的獨眼巨人，並納入海妖等多項神話元素。

諾蘭全片採用IMAX攝影機拍攝，預告中呈現的戰鬥場面已相當驚人，預料在戲院以正確的大銀幕規格觀賞時將更加震撼。他受訪時也表示，改編如此經典的文本壓力巨大，「任何接下《奧德賽》的人，都在承擔觀眾對史詩電影的期待與想像。」但他強調，自己已全力以赴，希望帶來一個「強而有力且真誠」的詮釋。

《奧德賽》將於7月26日在台上映。

《奧德賽》最新海報。（UIP提供）

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