諾蘭親解讀史詩新作 稱《奧德賽》是最早的超級英雄故事

導演克里斯多夫諾蘭（左）新作《奧德賽》備受影迷期待。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的史詩鉅作《奧德賽》將於今年暑期上映，諾蘭登上史蒂芬柯貝爾的收視冠軍節目《柯貝爾深夜秀》，親自解讀創作理念，直言這部改編自荷馬經典的作品，某種程度上可視為「最早的超級英雄故事」，更形容荷馬就像「當時的漫威」。

諾蘭指出，現代漫畫文化無論是漫威或DC，其實都能追溯至古希臘史詩的敘事源頭，「人們渴望相信神祇能行走在人間，而漫畫正是這種想像的延伸。」他也進一步將荷馬比擬為喬治盧卡斯，強調其在神話敘事中的開創性地位。

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克里斯多夫諾蘭首度和湯姆霍蘭德合作《奧德賽》，對他讚不絕口。（UIP提供）

談到卡司，諾蘭特別稱讚飾演奧德修斯之子忒勒馬科斯的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德，直言自己或許是好萊塢少數較晚才真正見識到他演技的導演之一。不過在實際合作後，他直言非常樂意再次與對方攜手。

「他太驚人了」諾蘭驚嘆道，「我以前沒和他合作過，但我很想再合作一次。他真的是個不可思議的才華，非常非常出色。」

至於與他三度合作的安海瑟薇（前兩次為《星際效應》、《黑暗騎士：黎明昇起》）此次在片中飾演王后潘妮洛普，諾蘭也透露已看過她的新片《穿著Prada的惡魔2》，「我昨晚才看，真的很棒，還有艾蜜莉布朗，非常精彩。」

安海瑟薇（前）再度和克里斯多夫諾蘭合作新片《奧德賽》。（UIP提供）

《奧德賽》被視為2026年最受矚目的暑期大片之一，由麥特戴蒙領銜主演，集結羅勃派汀森、辛蒂亞、莎莉賽隆、露琵塔尼詠歐等一線卡司。諾蘭也坦言，改編如此經典的文本壓力巨大，「任何接下《奧德賽》的人，都在承擔觀眾對史詩電影的期待與想像。」但他強調，自己已全力以赴，希望帶來一個「強而有力且真誠」的詮釋。

值得一提的是，諾蘭也透露本片片長將不會超越前作《奧本海默》的三小時規模，但仍維持史詩格局。節目中也搶先曝光《奧德賽》最新預告，目前也已於網路上全面公開！

《奧德賽》將於7月17日在台上映。

最新預告：

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