自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡琴驚吐「告別演唱會」早就起跑 傲喊：我是台灣培養的歌手

〔記者陳慧玲／台北報導〕68歲的資深唱將蔡琴最近多次在演出中提到退休念頭，儘管目前巡演名為「不要告別」演唱會，但她驚吐：「其實去年巡演的『不要告別』，就是我的告別演唱會。」

對於告別歌壇的想法，蔡琴親自回應：「明年是我拿麥克風的第48年，其實想了許久，應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。」前兩天她在草莓音樂節告訴歌迷明年底就會告別歌壇，蔡琴說：「音樂節的觀眾族群很年輕，我猜可能也不太認識我，但沒想到這些年輕人竟然淋著雨聽我唱完歌。距上次的音樂節演出已相隔8年，難得相見，很感動，於是我告訴大家唱到明年底就告別歌壇。」

蔡琴透露，其實「不要告別」巡演就是自己的告別演唱會。（宜辰整合行銷提供）蔡琴透露，其實「不要告別」巡演就是自己的告別演唱會。（宜辰整合行銷提供）

蔡琴也感性談到：「想想這麼多年的歌唱生涯，累積了四代的觀眾，演唱會近乎場場全滿；我不應該一聲不響，或在某場演唱會的最後一首歌才說『這是我最後一場演唱會！』這樣做我會自責太對不起觀眾；應該要一場一場的去唱去告別，要親自看到觀眾，說出深深的謝謝。」

另外蔡琴也談到：「其實去年巡演的『不要告別』，就是我的告別演唱會。唱完了，大家卻都不知道，這正是我要的告別氣氛！因為我不想留下的只有依依不捨，我想要大家聽得很滿足，聽完後能得到安慰，得到美好！這才是我要的告別演唱會！」

蔡琴還提到，「不要告別」巡演迴響很大，很多城市邀約不斷，也有要求返場，「我都還沒答應，但是台灣例外；今年9月就是告別演唱會的台灣返場，因為我是台灣培養出來的歌手！」9月12、13日蔡琴將在台北國際會議中心開唱，購票可洽ibon。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中