蔡琴驚吐「告別演唱會」早就起跑 傲喊：我是台灣培養的歌手

〔記者陳慧玲／台北報導〕68歲的資深唱將蔡琴最近多次在演出中提到退休念頭，儘管目前巡演名為「不要告別」演唱會，但她驚吐：「其實去年巡演的『不要告別』，就是我的告別演唱會。」

對於告別歌壇的想法，蔡琴親自回應：「明年是我拿麥克風的第48年，其實想了許久，應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。」前兩天她在草莓音樂節告訴歌迷明年底就會告別歌壇，蔡琴說：「音樂節的觀眾族群很年輕，我猜可能也不太認識我，但沒想到這些年輕人竟然淋著雨聽我唱完歌。距上次的音樂節演出已相隔8年，難得相見，很感動，於是我告訴大家唱到明年底就告別歌壇。」

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蔡琴透露，其實「不要告別」巡演就是自己的告別演唱會。（宜辰整合行銷提供）

蔡琴也感性談到：「想想這麼多年的歌唱生涯，累積了四代的觀眾，演唱會近乎場場全滿；我不應該一聲不響，或在某場演唱會的最後一首歌才說『這是我最後一場演唱會！』這樣做我會自責太對不起觀眾；應該要一場一場的去唱去告別，要親自看到觀眾，說出深深的謝謝。」

另外蔡琴也談到：「其實去年巡演的『不要告別』，就是我的告別演唱會。唱完了，大家卻都不知道，這正是我要的告別氣氛！因為我不想留下的只有依依不捨，我想要大家聽得很滿足，聽完後能得到安慰，得到美好！這才是我要的告別演唱會！」

蔡琴還提到，「不要告別」巡演迴響很大，很多城市邀約不斷，也有要求返場，「我都還沒答應，但是台灣例外；今年9月就是告別演唱會的台灣返場，因為我是台灣培養出來的歌手！」9月12、13日蔡琴將在台北國際會議中心開唱，購票可洽ibon。

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