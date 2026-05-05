熱狗抄襲判賠50萬 朱德庸再揭遭受「嚴重網暴」心聲

〔記者張釔泠／綜合報導〕金曲歌王「Mc HotDog」熱狗2023年發表的歌曲《樓下的房客》被控抄襲漫畫家朱德庸的作品《跳樓》，上週智慧財產及商業法院法官認定，歌詞是熱狗改作朱德庸漫畫而成，判決熱狗賠償50萬元，對此，朱德庸在臉書發出千字文表達心聲，「我相信，在時間的長河裡，原創，是文化的基石。所有的積累靠的是原創，而非抄襲。」

朱德庸回顧與熱狗的糾紛過程感慨萬千。（資料照）

朱德庸勝訴後相當感慨，「個人創作者終於能避免在這個網路時代被隨意抄襲改作，原創終於能保護自己的著作權不被侵害了！兩年辛苦才循法律途徑證明簡單的真理，但我相信，無論對我個人、對所有的創作人，這個證明都非常重要。」

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回憶起這段糾紛，朱德庸坦言：「有人問，這場涉嫌抄襲事件不是早已結束了嗎？是的，我也同樣以為。2023年9月5日，熱狗發布道歉聲明，9月6日，我對所有採訪媒體、也在自己的粉絲專頁公開聲明，『我接受道歉，但我不會授權』。因為我無法接受先上車後補票的不尊重行為。」

不過他沒有想到的是，熱狗拖延兩週才公開道歉後，又發文指控朱德庸態度有變，避開抄襲或改作焦點，製造「羅生門」假象。朱德庸表示自己也因此接連遭受網暴，並指熱狗為了演唱會效果，公開作詞諷刺他，「這不只是對我個人的侮辱，更把著作權、原創作者萬分輕視地踩在腳下。」

朱德庸直言，熱狗的這些行為，令他備受困擾及心理煎熬，也理解到這場仗非打不可，只能在刑事和民事法律追訴失效之前提告；他透露，此次刑事、民事訴訟歷時兩年多，自己親自出庭了三次，有一次即使未傳喚，他依然在庭外，「每次出庭前我都重新回顧一遍，內心也重新受傷一次。更懊悔：當初事件一發生時就該直接採取法律途徑而非給對方留餘地，就不至於後來有被造成羅生門、黑白混淆的灰色地帶。」

最後他強調，自己是一個創作40年來都過著平淡安靜生活的人，潔身自愛沒有負面新聞。「我希望勝訴後，這次紛爭從此合法結束，我也能不再受無聊干擾，回復舊日創作步調、平靜過下去，直到我停止創作。」

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