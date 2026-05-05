泰國水牛會騰空跑？泰籍演員揭當地特殊慶典 郭彥均驚呆

〔記者林欣穎／台北報導〕莎莎及郭彥均主持八大《WTO姐妹會》特別企劃「這些城市超好玩」主題，邀請《自由的旅行者》第三季主持人融融以及搭檔黃可欣，與現場新住民分享各國好玩且具特色的地方。

郭彥均（左起）、融融、黃可欣、莎莎錄製《WTO姐妹會》。（八大電視提供）

身為泰國人的黃可欣分享家鄉的水牛節慶典，她介紹在泰國南方的春武里府，每年都會舉辦全球唯一的水牛賽跑活動，在看到水牛像馬一樣奔馳的畫面後，主持人郭彥均驚訝說：「好酷！水牛會騰空跑，是尾巴有點火是不是？」黃可欣表示節慶通常舉辦在10月的休耕期，目的是為了感謝水牛幫忙農夫工作之外，贏得賽跑比賽的水牛也會拿到獎金。郭彥均忍不住問：「感謝水牛，還騎水牛嗎？水牛好累喔！」

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莎莎（右）及郭彥均主持《WTO姐妹會》。（八大電視提供）

而這次《自由的旅行者》第三季泰國行，因外景時間沒有搭上這節日，讓本身對特殊慶典充滿興趣的融融覺得有點小可惜，但他提到《自由的旅行者》泰國之旅介紹相當多傳統文化特色，加碼爆料：「除了深入當地，體驗抓140幾公斤的魚，可欣還不小心脫口泰國髒話。」

黃可欣分享泰國的水牛節慶典。（八大電視提供）

夏宇童（右）回想起美國西雅圖的口香糖牆，讓她印象深刻。（八大電視提供）

來賓夏宇童回想起美國西雅圖的口香糖牆讓她印象深刻，並描述該景點除了有口香糖味，還散發一股口水味？！此話一出讓未曾造訪過的人難以想像，夏宇童坦言自己不敢在此處留下「足跡」，她說：「因為現場口香糖真的已經太密集，要去黏的話，我會怕摸到別人咬過的。」曾經造訪過這熱門景點的莎莎則逗趣提醒，有興趣前往的觀眾，「在那邊比較不適合玩一些推別人的遊戲，超級噁心的。」

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