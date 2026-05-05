垃圾堆裡翻出現金！一屋雜物竟藏六位數美金價值

全新一季《髒亂變現金》繼續深入全美各地被雜物囤積的住宅。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道推出全新一季《髒亂變現金》，由麥特派斯頓（Matt Paxton）帶隊，深入全美各地被雜物囤積的住宅，在清理現場的同時，尋找被埋沒的高價物件，並透過轉售變現，為原本混亂的生活帶來實際收益。

派斯頓是美國知名的居家精簡與收納整理專家，帶領一群動作快、眼光更快的團隊。成員能快速辨認收藏品，說出其歷史與市場價值，同時判斷是否具備變現潛力。抵達現場後他們立即展開分工，有人鎖定高價物件並聯繫買家，有人則負責挖掘潛力物件，在有限時間內最大化回收價值。

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昨（4）日播出的首集節目他們來到一名鰥夫布魯斯的住家。過去熱愛騎重機、開遊艇的他，生活原本充滿活力，但太太過世後，家中逐漸失去控制，物品一點一點堆積，屋內幾乎無法正常行走，連基本起居都受到影響，女兒更因此不讓孩子踏進這個環境。

為了讓孫子、孫女來家裡玩，布魯斯向團隊求助，團隊進場後快速篩選可變現的資產，船隻、復古重機到理髮設備，可惜轉售結果不如預期，甚至可能得賠錢清運。就在混亂之中，他們找到一批與籃球傳奇魔術強森（Magic Johnson）相關的珍稀收藏，讓卡關的局面有了轉機。

《髒亂變現金》深入被雜物囤積的住宅，過程宛如挖寶。（Discovery提供）

另一集則來到一位已故收藏玩家的住所，這名父親留給孩子滿屋子的遺物，從玩具車模型、古董手錶到各式收藏佔據所有空間，委託的兄妹表示，父親生前珍惜這個家，希望好好清理後把房子保留下來。

團隊一邊清理、一邊快速評估價值，很快辨認出許多夢幻逸品，包括紅線版風火輪小汽車與奈倫卡車，逐步拼出可變現的資產，包括一輛 Austin-Healey 經典老車，還有一顆由棒球名將 Mickey Mantle 親筆簽名的棒球，讓整體回收金額有機會衝上美金六位數。

節目不只清理現場，更是在一堆看似無用的雜物裡，找出還有價值的東西，關鍵在於，有沒有人把它當一回事。《髒亂變現金》第二季於每星期一晚間9點在Discovery頻道首播。看完節目，觀眾可能會忍不住翻起自家倉庫，那些堆著沒動的東西，可能比你想的更值錢！

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