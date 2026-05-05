女友愛玩Cosplay吃不消！陳為民「床戰被逼跪地」 小S笑瘋：你撿到寶

〔記者林欣穎／台北報導〕小S與派翠克主持東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集特別以「誰說偶像劇不會發生在現實？我的浮誇前任比編劇還扯！」為題，邀請藝人代表陳為民、熊熊，以及評論員代表蔣偉文與班底們分享離奇情史。

陳為民遇女友扮裝公主，想當禽獸卻被逼迫只能當奴隸。（東森綜合台提供）

陳為民率先分享一段令人瞠目結舌的交往經歷。他回憶某任女友對角色扮演有著極深執念，某次回家驚見女友身穿《冰雪奇緣》Elsa 服裝等候，正當他以為是增添情趣、準備進一步親密接觸並將女方推倒時，竟遭女方強硬制止，甚至嚴肅質問：「等一下，可以這樣對公主的嗎？」隨後更冷傲下令：「下賤的僕人還不跪下！」

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陳為民無奈表示，這段戀情後期完全變調，每次床事都必須演變成「公主與奴隸」的戲碼，他不僅要下跪求愛，甚至要當成人肉墊背供女方「踩背上床」。如此極致的Cosplay讓陳為民大喊吃不消，坦言後來挑對象都會刻意避開喜愛裝扮的人。這番獵奇的床事細節讓小S聽完雙眼發光，激動調侃：「你這是撿到寶了耶，多好玩啊！」還反問派翠克：「如果是你，你是不是一定跟她玩到底？」派翠克也笑說：「對啊，好奇她還能玩出什麼新花樣！」蔣偉文則幽默補槍：「他角色已經被定型，永遠只能演奴隸。」讓全場笑翻。

來賓們陸續分享各自的浮誇前任，然而，這群來賓中隱藏著一位「假故事」編造者，考驗現場主持與嘉賓的洞察力，揭露誰才是真正的「浮誇之王」。

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