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娛樂 電視

北原山貓之子征戰香港 形象「爆黑」遭酸像強姦犯

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港TVB歌唱選秀節目《中年好聲音 4》激戰進入20強，唯一的台灣代表吳亦偉成為本屆爭議與實力並存的超級大黑馬。他因在賽事中大膽演唱以本名為題的原創曲《吳亦偉》，遭到大批網友狂轟「囂張臭屁不要臉」，卻憑藉驚人實力獲評審95分高分力挺。

吳亦偉（後右二）是知名金曲歌王北原山貓吳廷宏（右前一）的兒子，他還有個歌后姊姊吳亦帆（後左一），全家都很會唱，他的兒子（後左二）還是個天才鼓手。（吳亦偉提供）吳亦偉（後右二）是知名金曲歌王北原山貓吳廷宏（右前一）的兒子，他還有個歌后姊姊吳亦帆（後左一），全家都很會唱，他的兒子（後左二）還是個天才鼓手。（吳亦偉提供）

吳亦偉自參賽以來話題不斷，近期因以本名開唱被黑粉怒嗆「自信過大就是自大！」，甚至連他唱歌時牙齒的黑影都被酸民惡毒攻擊「像強姦犯」。對此，吳亦偉展現驚人氣度，不僅親自回覆酸民：「謝謝你花時間看了不喜歡的表演」，更樂天表示因牙黑言論讓他意外獲得贊助：「節目幫我找贊助商美齒作貼片，很多人都說我還沒比賽完就現賺回本了，也有粉絲發現我牙齒變白了，哈哈哈！」

吳亦偉見面會上收穫新粉。（吳亦偉提供）吳亦偉見面會上收穫新粉。（吳亦偉提供）

其實吳亦偉背景大有來頭，他是金曲歌王北原山貓的兒子，姊姊則是《甄嬛傳》片尾曲《淚崩了》的原唱吳亦帆。為了圓夢，他不僅瘦身17公斤，每月更自費往返港台兩地。

然而，過度的投入曾讓他與妻子的關係亮紅燈。他在結婚紀念餐上仍埋頭背歌詞，一度疏忽家庭，差點弄到家變。他在節目中落淚自剖心情：「我不知道工作那麼多，但我不想放棄，我沒有看到我的老婆和小孩，我傳簡訊跟他們說『爸爸很對不起你們』。」。有趣的是，當音樂老師詢問為何演唱不再感到心痛時，他破涕為笑直言：「因為我跟我老婆和好了。」。

《中年好聲音4》台灣代表吳亦偉，評審大讚全能ACE。（吳亦偉提供）《中年好聲音4》台灣代表吳亦偉，評審大讚全能ACE。（吳亦偉提供）

儘管網路評價兩極，但專業評審對吳亦偉讚譽有加。評審肥媽聽完原創曲後直呼「爽」，周國豐與谷婭溦更誇他是「全能 ACE」：「敢用原創歌曲參賽」、「你能唱能寫邊能編能作！」。原本擔心形象受損會沒粉絲，沒想到在日前TVB舉辦的見面會上，現場湧入大批支持者搶拍合照，讓他躍升為當天最受歡迎的參賽者之一。針對不唱粵語歌的批評，他則謙虛表示：「後面有開始唱了，但我只能短時間消化，發音一定不好，我有請網友不要介意。」

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