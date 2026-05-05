蕭敬騰師弟消失4年改名！與女生「激烈衝突」畫面流出道歉了

〔記者張釔泠／台北報導〕 暌違四年，蕭敬騰師弟金泰佑TAIYO正式回歸樂壇，近期發行兩首新歌《Hate on me》與《Just a little》。談及改名「金泰佑」，他透露想法最初由經紀公司提出，經過多次討論後確定使用這個名字，象徵為音樂與演藝生涯開啟嶄新篇章。他也坦言目前仍在適應中，這次改名對他而言，不只是名稱上的轉變，更是一種心態上的重新出發。

金泰佑攜手陳忻玥首度合作。（華納音樂提供）

金泰佑邀來陳忻玥合作《Just a little》，描繪錯過後仍持續存在的思念；說到合作契機，他表示與陳忻玥過去並不認識，但一直非常欣賞對方的聲音與創作，因此主動邀約合作，陳忻玥加入後，他直言「這就是我想像中的聲音」，兩人聲線自然契合，也讓作品情緒更加完整。

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錄音過程雖為分開進行，但兩人也一起討論合音與細節，邊調整邊完成作品，他直言整個製作過程「誇張的順利」。拍攝MV時，他則自爆自己失誤最多，「誰NG比較多次，是我沒錯（笑）」，坦言因為歌曲版本多，偶爾會唱錯詞。

金泰佑攜手陳忻玥首度合作。（華納音樂提供）

在《Hate on me》上線前，金泰佑於社群平台釋出疑似與女性友人激烈爭執的影片，不僅被直接往臉上潑水，甚至出現疑似暴力相向的畫面，引發網友誤會為真實事件，不少粉絲留言關心，連家人都受到驚嚇。他坦言這是一次宣傳上的嘗試，希望透過更貼近當代網路傳播習慣的方式吸引注意，「先讓大家看到你，才有機會讓大家聽你想說的內容」，因此以較具話題性的影像形式開場，也在隔天補上影片說明新歌資訊，才讓外界鬆一口氣。

金泰佑TAIYO 相隔四年回歸，改名再出發。（華納音樂提供）

對於造成誤會，他也表達歉意，只是希望透過不同方式讓更多人注意到新作品。他也坦言，這幾年歷經生活變化及家人離世等人生階段，同時與朋友創業，讓心境與創作方向有很大轉變，也累積了大量作品與靈感。對他而言，這次回歸不只是推出新歌，更是一段重新整理自我與音樂的過程。

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