男粉闖啦啦隊休息室！李雅英嚴肅發聲 曝來台身體一變化

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦啦啦隊南韓籍女神李雅英今（5）日出席「乳癌早篩早治 公益短片首映會」並擔任活動大使。李雅英分享自己平常就有健康檢查習慣，平均2年或4年會去做檢查，所幸目前都沒有紅字。

李雅英出席「乳癌早篩早治 公益短片首映會」，並擔任活動大使。（記者胡舜翔攝）

李雅英提到之前都會因為身體有不舒服才想到去做檢查，結果出爐都沒有異狀，她也提醒大家平常就要有健檢習慣。

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而本週日是母親節，李雅英說有跟媽媽約好要出去玩，也說媽媽比自己更注重健康，前陣子也做了健康檢查。

李雅英出席「乳癌早篩早治 公益短片首映會」，並擔任活動大使。（記者胡舜翔攝）

而近期粉絲發起「找雅英」活動，認為最近的雅英瘦了、要她增點肉，「粉絲覺得臉圓的我才是雅英，但肉沒長到臉、都長到肚子上了，台灣東西太好吃了。」

至於近期味全龍、P.LEAGUE+桃園璞園領航猿啦啦隊隊員張心璇發文透露，有粉絲趁無人空檔闖入啦啦隊的休息室跟她聊天、約吃飯引發熱論，李雅英表示自己還沒有仔細看那篇文章，沒辦法多說什麼，但也呼籲粉絲，還是要給女孩們更多空間與距離。

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