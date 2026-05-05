自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

電玩女神紅眼眶…誤刪愛貓合照「隔天竟成永別」

〔記者傅茗渝／台北報導〕電玩女神陸子玄母親節前夕受邀擔任Synology群暉科技「回憶收藏大使」，出席《家庭回憶收藏所》活動。一向以甜美形象示人的她，在活動中展現幽默性格，自嘲完全不怕私密照外流，直言：「誰要看！」引發全場笑聲。然而提到與愛貓的過往，她卻一度情緒激動紅了眼眶。

電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，自嘲私密照沒人想看。（Synology群暉科技提供）電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，自嘲私密照沒人想看。（Synology群暉科技提供）

陸子玄坦言，身為網紅與直播主，手機容量不足是她最大的躁鬱來源。她透露，每次直播的VOD存檔動輒幾十GB，素材多到難以負荷。她曾試圖剪輯「年度回顧」影片，卻花了一個星期在茫茫檔案海中尋找片段，最後無功而返。此外，她也分享過往使用外接硬碟的慘痛經驗，不僅出國攜帶不便，還曾不小心摔壞硬碟，導致好幾天的拍攝心血付諸流水。

陸子玄分享手機容量不足誤刪愛貓照，愛貓隔天離世讓她懊悔不已。（Synology群暉科技提供）陸子玄分享手機容量不足誤刪愛貓照，愛貓隔天離世讓她懊悔不已。（Synology群暉科技提供）

聊到最傷心的往事，陸子玄忍不住哽咽。她提到曾因手機儲存空間爆滿，在整理照片時不小心誤刪了許多與愛貓的珍貴合照，沒想到隔天愛貓竟意外離世。突如其來的噩耗讓她悲痛萬分，更對無法找回那些照片感到強烈懊悔，成了心中難以彌補的缺憾。

電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，分享「我們要怎麼把愛保存起來」。（Synology群暉科技提供）電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，分享「我們要怎麼把愛保存起來」。（Synology群暉科技提供）

經歷過失去照片的痛苦，陸子玄如今呼籲大家要及時紀錄與親友、寵物的時光，並選擇安全的方式保存。她推薦使用私有雲解決空間與隱私問題，讓資料100%掌握在自己手中，不怕私人照外流或硬碟損壞。她更笑稱：「我們一家人都是超愛拍照的，照片多到就連媽媽也會用個人雲端，是不是超可愛！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中