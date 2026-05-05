電玩女神紅眼眶…誤刪愛貓合照「隔天竟成永別」

〔記者傅茗渝／台北報導〕電玩女神陸子玄母親節前夕受邀擔任Synology群暉科技「回憶收藏大使」，出席《家庭回憶收藏所》活動。一向以甜美形象示人的她，在活動中展現幽默性格，自嘲完全不怕私密照外流，直言：「誰要看！」引發全場笑聲。然而提到與愛貓的過往，她卻一度情緒激動紅了眼眶。

電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，自嘲私密照沒人想看。（Synology群暉科技提供）

陸子玄坦言，身為網紅與直播主，手機容量不足是她最大的躁鬱來源。她透露，每次直播的VOD存檔動輒幾十GB，素材多到難以負荷。她曾試圖剪輯「年度回顧」影片，卻花了一個星期在茫茫檔案海中尋找片段，最後無功而返。此外，她也分享過往使用外接硬碟的慘痛經驗，不僅出國攜帶不便，還曾不小心摔壞硬碟，導致好幾天的拍攝心血付諸流水。

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陸子玄分享手機容量不足誤刪愛貓照，愛貓隔天離世讓她懊悔不已。（Synology群暉科技提供）

聊到最傷心的往事，陸子玄忍不住哽咽。她提到曾因手機儲存空間爆滿，在整理照片時不小心誤刪了許多與愛貓的珍貴合照，沒想到隔天愛貓竟意外離世。突如其來的噩耗讓她悲痛萬分，更對無法找回那些照片感到強烈懊悔，成了心中難以彌補的缺憾。

電玩女神陸子玄擔任回憶收藏大使，分享「我們要怎麼把愛保存起來」。（Synology群暉科技提供）

經歷過失去照片的痛苦，陸子玄如今呼籲大家要及時紀錄與親友、寵物的時光，並選擇安全的方式保存。她推薦使用私有雲解決空間與隱私問題，讓資料100%掌握在自己手中，不怕私人照外流或硬碟損壞。她更笑稱：「我們一家人都是超愛拍照的，照片多到就連媽媽也會用個人雲端，是不是超可愛！」

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