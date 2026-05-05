金馬獎導演被控撿屍性侵 法院二審維持無罪

〔記者楊心慧／台北報導〕曾捲入MeToo風波的金馬獎導演游智煒，被控2024年8月間，帶一名酒醉的陌生女子回家性侵，檢方調閱監視器畫面，以及被害女子和友人對話紀錄，認定游男是趁女方斷片撿屍，依乘機性交罪起訴；台北地院認定罪嫌不足，判游無罪。案經上訴，高等法院今駁回上訴。

金馬獎導演游智煒，被控2024年8月間，帶一名酒醉的陌生女子回家性侵。（翻攝臉書）

游智煒曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳創作短片，原本是公視、三立新戲《地獄里長》的4位導演之一，但2023年MeToo風潮期間，他被數名劇組工作人員指控性騷，其中一人指出游男渾身酒氣到工作室討論剪輯時，捏了她的大腿根處，一時引發討論。

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2024年8月間，游智煒至台北市某間酒吧喝酒，見一名女子和友人在旁慶生、飲酒作樂，後來女方一群人轉移陣地要到KTV續攤，游男伺機而動，跟著女子一同前往，直到隔天清晨5點多，再將酒醉女子帶回住家。

女子指控，她天亮驚醒，已記不清前晚發生何事，只感覺衣服很凌亂，游男開車載她去捷運站，途中她私訊友人試圖找回記憶，拼湊友人說詞才發現，當天並沒有人認識游男，嚇得趕緊報警驗傷，提告遭性侵。

檢警調查時，在被害女子褲子驗出游男DNA，但游稱是合意性交；不過檢閱監視器發現，女子曾蹲在地上嘔吐、明顯喝醉，另勘驗女子手機，她在得知疑似被性侵後，曾氣憤傳訊友人問「怎讓我跟陌生男人回家」；游男事後也傳訊女子「從地上扶妳起來很多次」，檢方認定游男撿屍，依乘機性交罪起訴。

一審台北地院審理，合議庭認為乘機性交的罪證不足，判游智煒無罪。案經上訴，高院今駁回上訴。

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