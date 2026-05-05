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唐治平情緒失控爆衝突 女友揭他曾動手陰影：我真的撐不住

女友與唐治平交往至今，曾有過兩、三次肢體衝突。（記者徐聖倫攝）女友與唐治平交往至今，曾有過兩、三次肢體衝突。（記者徐聖倫攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐治平2024年6月因母喪身心狀況不穩，淡出螢光幕，上月傳出在住處情緒失控，疑似對女友陳小姐有暴力行為，警方到場處理，請他離開現場。陳小姐今接受本報訪問，還原當時狀況，指出唐治平常因生活瑣事情緒爆發，像是在西門町當街對她摔飲料，或因洗杯子、整理冰箱等小事動怒，「上個月連續三天都被他兇，我真的很累，只好請他先出去冷靜，因為我也會怕他動手。」她坦言這樣的相處讓她身心俱疲。

而陳小姐口中的「動手」其來有自，兩人自2024年底交往至今一年半，曾有過兩、三次肢體衝突，對於這樣的「衝突」陳小姐強調：「不要說家暴。」她說第一次衝突是前年11月在古亭捷運站發生，她當時選擇驗傷並提告，「告一個人其實很痛苦。」之後她一度離開關係，也未再關心對方生活，直到去年3月底，因唐治平主動道歉，她才撤回告訴，她坦言這樣的相處讓她身心俱疲，哀嘆自己真的要撐不住了。

她進一步提到過去因遭遇肢體衝突而被社工關心，「之前有家暴狀況，社工有主動來看我，還幫我把傷勢拍照紀錄。」但她坦言並未每次都驗傷，「驗傷要花時間排隊，我的保險也沒有全額補助，其實會虧錢又很耗力氣。」

唐治平今年2月出席見面會後，至今還沒有新工作。（資料照，記者李紹綾攝）唐治平今年2月出席見面會後，至今還沒有新工作。（資料照，記者李紹綾攝）

對於唐治平目前身心狀況，陳小姐透露他過去曾由心衛中心醫療人員評估有思覺失調症，但後續缺乏持續追蹤，「我一直把他的狀況拍成影片、寄email，希望有人可以帶醫生來協助，但都沒有主動介入。」她指出過去在南港居住期間，一度沒有社工，直到友人協助立案才有社工進入，如今轉往汐止生活，案件卻遲遲未完成轉介，形同空窗長達一年。

陳小姐近日出面還原其近況，直言對方疑似身心狀況不穩，不僅情緒起伏大、記憶出現落差，甚至曾有肢體衝突紀錄。她多次向社工與醫療單位求助卻未見積極介入，無奈之下選擇對外發聲，希望外界與相關體系能正視問題。

除了情緒問題，她也觀察到唐治平記憶狀況出現明顯落差。她舉例唐治平曾參與演出影集《如果我不曾見過太陽》，今年提到此事，他卻完全不記得，「他還說『我沒有演啊』，後來是粉絲翻出畫面，他才想起來曾經去拍過一個下午。」工作機會不穩定，也讓他經濟來源有限。

儘管狀況不佳，唐治平仍希望重返演藝圈。陳小姐表示，他仍期待演戲或上通告的機會，但因臉書粉專多次遭檢舉關閉、沒有藍勾勾認證，導致對外聯繫困難，目前僅能透過Email（a0987170153@gmail.com）對外接洽工作，希望藉此建立信心與生活重心。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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