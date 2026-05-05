謝賢爺孫戀分手內幕 前女友抖關鍵字....身體機能

謝賢2005年在69歲時譜出「爺孫戀」，愛上相差49歲上海女友Coco。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕89歲香港最年長金像獎影帝謝賢，日前罕見在山頂被野生捕獲，精神不錯的他現在外出要以輪椅代步，和他相差49歲「爺孫戀」的前上海女友Coco，最近頻頻發功爆料，分享與謝賢相處10多年生活。

Coco日前公開有關謝賢影片，曝光「關於和他的ending，我知道他為我好」分手細節，卻引起網友嘲諷：「為啥還一直聊這個話題。」影片中，Coco提到「如何體面結束一段戀愛關係？」大談與謝賢結束12年感情，表示當時相信與謝賢健康有關，「我們一起爬山時，他覺得忽然間意識到自己身體機能，跟我有差距了，且他希望我擁有更好未來。」

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近日有香港民眾在香港太平山頂一間咖啡館野生捕獲謝賢（右圖坐輪椅者）。（香港星島日報）

謝賢前女友Coco坦言兩人其實沒有談過誰要跟誰分開，只是因為工作，她被謝賢鼓勵要多多見世面：「那時候他跟我說，不要在香港待這麼久了，要多出去跟朋友、跟妳要做的生意的人在一起多待著。」當時謝賢暗示想要成就女友事業，才黯然分手。

回想2人最後一次吃飯，Coco記得是在2018年底，當時謝賢給她一個大大擁抱說：「這次分開，我們不知道什麼時候再見了。」認為謝賢是希望她有新的生活。

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