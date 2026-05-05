自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐治平自稱「單身」惹怒女友 爆交往1年被2度施暴

唐治平（左）2月初辦見面會，當時與女友親密照意外曝光。（翻攝自臉書）唐治平（左）2月初辦見面會，當時與女友親密照意外曝光。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星唐治平前年歷經喪母風波，多次被目擊在街頭精神恍惚，沉潛近1年2月展現全新面貌和粉絲舉辦見面會，今（5）日卻爆出他在住處情緒失控疑對女友動粗，外傳警方到場處理後，還請他離開現場，2個月那場見面會，唐治平和女友恩愛互動也意外曝光。

今年2月唐治平出席活動時曾表示目前感情狀態為單身，強調生活正慢慢回到正軌，但該說法曝光後，被某粉專小編接連發文，語氣帶有情緒透露自己長期陪伴唐治平度過低潮，對於未被公開承認感到受傷，女方更進一步表示2人交往逾1年，並在貼文中提及雙方私下互動細節。

當時這位小編自稱任職教育工作，過去在經濟與生活曾提供唐治平協助，薪水有三分之一都拿來供養他，更驚爆2人曾出現衝突，指出唐治平曾2度對她施暴、將她壓制在地上長達5小時，不過唐治平並未回應相關指控。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

相關新聞：唐治平驚傳再失控 和女友爆衝突被警請離住處

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中