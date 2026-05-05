唐治平自稱「單身」惹怒女友 爆交往1年被2度施暴

唐治平（左）2月初辦見面會，當時與女友親密照意外曝光。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星唐治平前年歷經喪母風波，多次被目擊在街頭精神恍惚，沉潛近1年2月展現全新面貌和粉絲舉辦見面會，今（5）日卻爆出他在住處情緒失控疑對女友動粗，外傳警方到場處理後，還請他離開現場，2個月那場見面會，唐治平和女友恩愛互動也意外曝光。

今年2月唐治平出席活動時曾表示目前感情狀態為單身，強調生活正慢慢回到正軌，但該說法曝光後，被某粉專小編接連發文，語氣帶有情緒透露自己長期陪伴唐治平度過低潮，對於未被公開承認感到受傷，女方更進一步表示2人交往逾1年，並在貼文中提及雙方私下互動細節。

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當時這位小編自稱任職教育工作，過去在經濟與生活曾提供唐治平協助，薪水有三分之一都拿來供養他，更驚爆2人曾出現衝突，指出唐治平曾2度對她施暴、將她壓制在地上長達5小時，不過唐治平並未回應相關指控。

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