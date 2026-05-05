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（連線報導）休傑克曼新片好評創生涯紀錄！親曝《綿羊偵探團》多年來「最被打動」

休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人，笑稱角色比起人類更懂羊的世界。（索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》飾演牧羊人，笑稱角色比起人類更懂羊的世界。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北—紐約連線報導〕由「金鋼狼」休傑克曼主演新片《綿羊偵探團》日前舉行國際記者會，休傑克曼形容這部作品是《我不笨，所以我有話要說》碰上《鋒迴路轉》，閱讀劇本的第一時間就被深深吸引，「這是我多年來讀過最完整、也最打動人的劇本之一！」

休傑克曼在《綿羊偵探團》詮釋責任感強烈的牧羊人，將角色的守護本質發揮到極致。（索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》詮釋責任感強烈的牧羊人，將角色的守護本質發揮到極致。（索尼影業提供）

電影改編自同名暢銷懸疑小說，以「羊群偵破牧羊人命案」為核心設定，表面上看似童趣十足，實則融合懸疑結構與情感敘事，在輕盈與沉重之間取得微妙平衡，在爛番茄影評網開盤獲得95%的高度好評，甚至創下休傑克曼主演電影在爛番茄的最高評分。

休傑克曼也表示：「這確實是我從來沒看過的類型，我被故事的情感核心深深打動！」他認為這不只是一部動物題材電影，而是一個關於「成長」的故事，「不只是孩子在長大，其實我們每個人都一直在成長，而過程中也會面對那些困難、甚至令人害怕的真相。」

休傑克曼出席《綿羊偵探團》紐約首映會，直呼這是多年來最打動他的劇本之一。（索尼影業提供）休傑克曼出席《綿羊偵探團》紐約首映會，直呼這是多年來最打動他的劇本之一。（索尼影業提供）

談到角色塑造，休傑克曼形容自己飾演的牧羊人喬治，是一個內心孤獨卻責任感極強的人物，與羊群之間建立出近乎家人般的連結。他笑說角色的本質其實非常單純，「他非常愛羊」，甚至補充，「他不太喜歡和人類溝通，反而更懂羊。」

在他看來，喬治是一個將一生奉獻給羊群的人，「他是一個非常強烈的守護者，甚至不會吃自己的羊，這件事某種程度上定義了他是誰。」這樣的設定，也讓角色不只是推動劇情的存在，而成為整部電影情感核心的承載者。

休傑克曼回憶拍攝《綿羊偵探團》直呼過程「像夢一樣」，與團隊合作每一刻都是享受。（索尼影業提供）休傑克曼回憶拍攝《綿羊偵探團》直呼過程「像夢一樣」，與團隊合作每一刻都是享受。（索尼影業提供）

休傑克曼也進一步分析電影的類型特色，認為作品刻意營造出強烈反差，表面上看起來溫暖甚至有點可愛，但內裡其實藏著懸疑結構與對死亡的探討。他坦言，這種調性的拿捏並不容易，「但也正因如此，才讓整個故事顯得格外動人。」

除了角色本身，休傑克曼也多次提到「群體」在片中的重要性。他認為，羊群不只是敘事工具，更象徵一種共同面對失落的方式，「這其實是一個關於大家如何一起面對死亡的故事，而不是單一角色的成長歷程。」他指出，當悲傷被放進群體之中，情感的呈現也會變得更加立體且真實。

而在拍攝過程中，讓休傑克曼印象深刻的，還包括與操偶師的合作。他坦言，雖然觀眾清楚知道背後有人在操控，但在表演當下，「你就是會相信那隻只有一點點大的羊是真實存在、在跟你對話。」

休傑克曼出席《綿羊偵探團》首映會，形容這是一部「前所未見的電影」。（索尼影業提供）休傑克曼出席《綿羊偵探團》首映會，形容這是一部「前所未見的電影」。（索尼影業提供）

相較於過去拍攝漫威那種很多特效的電影時常需對著「插在棍子上的網球」演戲，休傑克曼形容這次的經驗反而更直覺，也更容易投入，「那種感覺就像真的有一隻會說話的羊在你面前。」他也不吝稱讚操偶師的專業，「只要把自己交給他們，就會自然相信一切，他們真的非常厲害。」

回憶拍攝過程，休傑克曼直言那是一段近乎「夢幻」的經驗，「我拍過很多電影，但很少有機會在這麼美的地方，和這麼棒的一群人一起工作。」他形容整個拍攝過程「每一刻都是享受」，甚至笑說自己有時還得「捏一下自己，確認這一切是真的」。

當電影最終完成後，休傑克曼坦言內心其實鬆了一口氣，「因為事情不一定每次都會如預期那樣成功，但這次真的做到了。」他表示自己在觀影時「又哭又笑」，深受觸動，「我會想以現在這個年紀再看一次，也會想帶家人一起去看。」在他看來，這是一部能夠跨越年齡、讓不同觀眾都產生共鳴的作品。

《綿羊偵探團》以羊群為主角，打造出獨特又充滿反差的懸疑故事。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》以羊群為主角，打造出獨特又充滿反差的懸疑故事。（索尼影業提供）

對休傑克曼而言，《綿羊偵探團》也更像是一部回歸演員本質的作品，他強調自己最在意的，始終是故事是否能與觀眾產生連結。他也補充表示，團隊在製作過程中特別重視語氣的拿捏，希望讓不同年齡層的觀眾都能進入這個世界，「我們不希望它只是給小朋友看的電影，而是讓大人也能在其中找到共鳴。」他認為，一部真正成功的作品，應該同時具備娛樂性與情感深度。

該片因其獨特題材與跨類型敘事逐漸累積討論聲量，從表面上看似奇想的動物偵探故事，到實際上關於守護、失去與群體連結的內在命題，電影試圖在輕與重之間找到屬於自己的位置，也讓觀眾對其最終呈現抱持高度期待。

《綿羊偵探團》將於5月8日（本週五）在台上映。

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