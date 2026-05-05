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娛樂 最新消息

柳演錫8連霸封神！《神與》結局一幕哭爆全網

柳演錫（左）和李絮終於在劇終前確定關係。（翻攝自自Hami Video）柳演錫（左）和李絮終於在劇終前確定關係。（翻攝自自Hami Video）

〔記者鍾志均／綜合報導〕柳演錫主演韓劇《神與律師事務所》氣勢驚人，連續8週霸佔Hami Video戲劇榜冠軍，週末播出最終回熱度再創高峰。

柳演錫在終映感言中坦言：「這次透過附身設定，每一集都要延伸成不同人物，對我來說是非常大的挑戰。」也感謝觀眾一路以來的支持，讓作品能在滿滿關注中順利收官。

飾演菁英律師「韓娜賢」的李絮則表示，過去7到8個月全心投入角色，「在這段時間裡細細打造這個人物，也與觀眾一起走過8週的播出旅程。」隨著劇集即將落幕，她感性表示：「現在終於可以好好送她離開了。」

《神與律師事務所》結局最催淚的一幕莫過於申以朗帶著父親回家，與家人久別重逢，讓觀眾哭成一片淚海。隨著劇情收束，申以朗也一步步揭開父親遭陷害的真相，與鬼魂父親並肩作戰，為其洗刷冤屈、找出真正的兇手。

值得一提的是，大結局還藏有彩蛋，申以朗竟首次被「非人類靈魂」附身，做出萌犬握拳撒嬌模樣，引發粉絲瘋狂討論，「柳演錫年末不拿大賞說不過去吧」、「居然連小狗附身都演得這麼好」、「希望能推出第二季！」

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