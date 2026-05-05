孫儷強碰「最強小三」不忍了！ 當眾朗讀出軌情書、拉她跳河逼奸夫二選一

孫儷在《蠻好的人生》放飛演技成「浮誇女王」。（中天娛樂台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「收視女王」孫儷過去在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》從單純的少女一路躍升，掌握後宮大權，精彩的劇情跟劇中金句更成為流行梗，讓人百看不膩。孫儷主演的《蠻好的人生》，更被稱為現代版《後宮甄嬛傳》。

孫儷在《蠻好的人生》放飛演技成「浮誇女王」。（中天娛樂台提供）

《蠻好的人生》該劇講述孫儷飾演的年薪百萬保險金牌銷售「胡曼黎」，原以為將要迎來人生巔峰，卻沒想到不僅面臨丈夫出軌，事業又遭人陷害而揹下沉重債務，在瀕臨破產遭法院查封的窘境下，她仍找出辦法解決困境，更一步步逆襲，宛如現代版娘娘的孫儷，超狠手段對付渣男、小三，更是痛快地解決職場小人、慣老闆，完美重現《後宮甄嬛傳》的霸氣，讓人看了相當解氣，更有粉絲形容該場面有「熹妃回宮」的既視感，就連孫儷本人也直呼拍得相當過癮。

請繼續往下閱讀...

孫儷在《蠻好的人生》飾演的年薪百萬保險金牌銷售「胡曼黎」。（中天娛樂台提供）

孫儷在《蠻好的人生》詮釋個性強勢、市儈世俗的「胡曼黎」，不僅穿著亮麗張揚，還不時炫耀榮譽、財富以及家庭，甚至還有一點小心機，看似不完美的角色，卻讓孫儷相當欣賞，「胡曼黎讓我最感動的就是她展露她很多面，我一點都不擔心展露她的缺點給大家，人都有陰陽兩面，才會立體」。

孫儷更分享自己是如何詮釋這個角色，「能有多浮誇就多浮誇，把我所有理解的浮誇都放在胡曼黎身上」，也因此總是情緒非常高亢的狀態在拍戲，她更表示有時候拍完戲回到家，丈夫鄧超都還會抱怨，「那個分貝就是揚起來後就下不去，每天回家後，鄧超都會說『戲演完了，嗓門不用那麼大，沒人要聽台詞』」，夫妻間可愛的互動羨煞旁人。

孫儷在《蠻好的人生》強硬對戰奸夫淫婦。（中天娛樂台提供）

現實婚姻幸福甜蜜，但孫儷在《蠻好的人生》卻慘遭胡杏兒飾演的富婆「邱麗蘇」介入家庭，孫儷過去曾與胡杏兒在《那年花開月正圓》首次合作，此次再度合作，兩人從當年的情敵升級成為正宮與小三的對決。

孫儷劇中得知丈夫「丁致遠」出軌後，一開始並沒有情緒崩潰，而是為自己購置華麗的「戰服」，並在丈夫的公開活動中念出他與小三之間的「情書」，強硬對戰奸夫淫婦，卻沒想到胡杏兒飾演的小三也不是省油的燈，直接反問孫儷多久沒有夫妻生活，更發下狂語「我不找他，他未必不找我，致遠跟我說過，他以前總覺得自己不行，但是認識我之後他才發現，原來他是對某人不行」，兩個女人的戰火一觸即發，成為劇中一大看點。

孫儷（中）在《蠻好的人生》拉著小三跳河，逼迫渣尪二選一。（中天娛樂台提供）

《蠻好的人生》孫儷除了當面嗆小三之外，更是拉著小三在丈夫面前跳河，逼迫丈夫在兩人中做選擇，對於這場跳河戲碼，孫儷坦言其實自己相當怕水，「我看到水是有種恐懼，我帶孩子去海邊，我都是優雅的在岸邊」，拍攝這場戲除了要克服水之外，更要忍住髒水在身上，「拍攝完我角膜炎、臉過敏一整個禮拜」。

孫儷更分享拍攝完哀求丈夫挽留婚姻的戲，眼睛很腫得回到家，丈夫鄧超一看就說「今天肯定是演了一場情緒大戲」，孫儷就把拍攝的劇情跟鄧超說，卻沒想到鄧超竟回孫儷「你戲裡的老公是幸福的，以我對妳的了解，如果生活中妳發生這樣的事情，妳可能非常瀟灑的回頭說一個『拜拜』就走了，不會有一哭二鬧三上吊的過程，絕對不會有的」，夫妻間的互動極為經典。這部話題性十足的《蠻好的人生》5月4日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法