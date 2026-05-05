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拒當柔弱白蓮花！任敏《良陳美錦》詮釋「狠勁」世家嫡女 重返京城顧府手撕家族算計

任敏（右）、此沙（左）在《良陳美錦》三搭開紅盤。（愛爾達電視提供）任敏（右）、此沙（左）在《良陳美錦》三搭開紅盤。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕任敏、此沙主演古裝劇《良陳美錦》，改編自沉香灰燼同名小說，自宣布翻拍以來，因兩位主角「三度合作」的絕佳默契，讓網路平台預約量在開播前便突破50萬大關，網友紛紛敲碗期待這對熟面孔組合能擦出新火花。

任敏（左）、此沙（右）在《良陳美錦》上演「狠辣嫡女」與「冷面閣老」宿命交鋒。（愛爾達電視提供）任敏（左）、此沙（右）在《良陳美錦》上演「狠辣嫡女」與「冷面閣老」宿命交鋒。（愛爾達電視提供）

《良陳美錦》講述官家嫡女顧錦朝（任敏 飾）從被家族放逐到重歸宅邸，逐步蛻變為閣老夫人的傳奇成長史。劇中她與內閣重臣陳彥允（此沙 飾）攜手化解家族危機，守護家國安寧。

任敏此次突破以往柔弱形象，詮釋聰慧且帶有「狠勁」的世家嫡女。首四集中，角色「顧錦朝」在通州寄養十五年後重返京城顧府，面對家族內部的冷漠算計與父親的疏離，她展現出大女主「不卑不亢、敢怒敢言」的潑辣性格。

任敏在《良陳美錦》飾演官家嫡女「顧錦朝」。（愛爾達電視提供）任敏在《良陳美錦》飾演官家嫡女「顧錦朝」。（愛爾達電視提供）

此沙挑戰出演當朝閣老「陳彥允」，在官場冷靜果決，卻唯獨將溫柔與偏愛留給錦朝。預告中那句「那個女人是你的命門」，預示了這段感情背後所承載的巨大代價，讓網友直呼：「這對CP感太強了！」

此沙在《良陳美錦》飾演「陳彥允」。（愛爾達電視提供）此沙在《良陳美錦》飾演「陳彥允」。（愛爾達電視提供）

《良陳美錦》官方海報。（愛爾達電視提供）《良陳美錦》官方海報。（愛爾達電視提供）

除了動人的感情線，劇中融入了扣人心弦的宅門暗鬥與朝堂風雲。此沙飾演的「陳彥允」作為新政推行者，力主「平田稅法」卻觸動權貴利益，遭睿親王世子等人圍攻，凸顯其權謀狠戾與孤勇形象。隨着顧家內部紛爭、前堂失儀、媒妁提親等事件接連發生，顧錦朝與陳彥允從最初的燈會相遇、無言對峙，到後期的猜忌、信任、共同對抗外界威脅，兩人宿命般的牽絆成為劇情核心。情緒鋪墊細膩，宅門鬥爭與朝堂權謀交織，好口碑持續累積中。《良陳美錦》MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV現正同步跟播。

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