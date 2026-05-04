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沉迷追星不會變幸福 地下偶像揭真相 200萬人傻眼

日本地下偶像團體BLUEGOATS累積不少粉絲支持。（翻攝自IG）日本地下偶像團體BLUEGOATS累積不少粉絲支持。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本地下偶像團體BLUEGOATS成員近來一段發言，針對粉絲「過度追星行為」提出警告，並發成影片，在日本社群引發廣大討論，短短不到5天已累積約200萬次觀看。

BLUEGOATS成員ほんま・かいな近日發文稱：「就算沉迷追星，也不會讓人生變幸福。」身為被粉絲支持的一方，她卻反問：「為了追星，甚至削減生活費，這樣真的幸福嗎？」

BLUEGOATS成員ほんま・かいな直言，「粉絲和偶像只剩下金錢關係」。（翻攝自X）BLUEGOATS成員ほんま・かいな直言，「粉絲和偶像只剩下金錢關係」。（翻攝自X）

她表示，追星本身是一種讓粉絲「越陷越深」的機制，幾乎沒有讓人抽離的設計。她舉例說明，例如「推出只有一點點圖案差異的壓克力周邊，或是在CD附上抽選券，讓粉絲一張一張買」，指出營運方為商業利益，用盡各種手法讓粉絲產生依賴。

她指出，粉絲往往會抱著「為了支持偶像」、「我一定要幫她」的心態，即使嘴上抱怨，還是會掏錢購買。

ほんま・かいな直言：「粉絲真的都是很好的人，因為善良才會去支持。但追星其實很容易像酒精、香菸、賭博一樣，讓人生走偏，所以真的要小心。」呼籲不要為了追星犧牲生活費。

關於這種「偶像親手拆夢」的發言，有網友力挺「這根本是善意警告」，但也有人反擊「粉絲養活偶像，你們也該感謝吧？」最後ほんま・かいな坦言，影片主要是想傳給「某位粉絲」看，而不是要毀掉大多數的追星粉絲。

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