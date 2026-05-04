aespa 8／11攻進大巨蛋 萬人級場館開唱預告秒殺

aespa首登台北大巨蛋主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓女團aespa話題熱度爆表，官方今（4）正式宣布，將帶著全新巡演《SYNK : COMPLæXITY》強勢攻進台北，8月11日空降台北大巨蛋開唱，這也是她們在台首度站上萬人級場館，一出手就是「頂規等級」。

這次巡演不只是開唱，而是「整個世界觀升級」。aespa一向以虛擬＋現實交錯的多重宇宙設定聞名，這回直接把概念搬進現場，從舞台設計、視覺敘事到表演編排全面重做，主打「Entirely Reimagined」的革新概念，等於把演唱會變成一場沉浸式大片。

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從出道曲《Black Mamba》一路衝到《Drama》、《Supernova》等破億神曲，aespa幾乎每一步都在刷新紀錄。她們不只音源強，更連續7張作品破百萬銷量，還登上Billboard榜單前段班，被封為「年度KPOP團體」。

aespa首登台北大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

由KARINA、WINTER、GISELLE、NINGNING組成的aespa，靠著強烈個性與舞台魅力，把「Only I can define myself」這句話唱進全世界。

值得注意的是，這場演出同時也是她們世界巡演的重要一站，版圖橫跨亞洲、北美、拉美到歐洲，台北被列為關鍵城市之一；演唱會門票於5月17日上午11點在拓元開賣。

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