（影）認愛後首發聲 吳卓源59秒影片操作引爆猜測

吳卓源近日才公開認愛朱軒洋。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星吳卓源2024年捲入朱軒洋感情風波，引起外界熱烈討論。日前她發出手寫信認愛，沉寂多日後，吳卓源5月1日突然更新社群平台，發布一段長達59秒的影，但全程都沒將臉露出來，而且關閉留言功能，外界都看不懂她這番操作是想表達什麼意思？

吳卓源IG更新，但是未露臉還關閉留言。（翻攝自IG）

畫面中，僅見雙手彈奏鋼琴，吳卓源的臉並未入鏡，也沒有任何語言、說明，甚至配文，發文僅有音樂流瀉，影片曝光後湧入上千網友按讚，留言區則一片空白，後來才發現她關閉留言功能。

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吳卓源與朱軒洋2024年趁著朱軒洋當時的網紅女友Cindy出國期間，被拍到兩人舉止親暱的照片，近日兩人戀情才正式曝光。吳卓源4月22日透過經紀公司公開一封手寫信，表示「未來我會更珍惜這份感情，也希望大家給我們空間」。

朱軒洋（左）與吳卓源於2024年在河濱公園被拍到親密互動。（組合照，翻攝自IG）

2024年，朱軒洋當時女友是網紅Cindy。Cindy出國期間，吳卓源和朱軒洋兩人在河濱公園被拍到親密互動，引發外界質疑是否介入他人感情，形象受重創，直到近期兩人才公開認愛。

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