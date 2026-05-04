追熊鷹12年太硬！吳念真遭老婆狠虧：你去爬早就掛了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣鳥類紀錄片大師梁皆得歷時12年拍攝台灣最難得一見的頂級猛禽「熊鷹」，推出最新作品《飛吧！熊鷹》，即將在5月15日於全台上映。繼前作《老鷹想飛》與《守護黑面琵鷺》之後，他再度與台灣知名導演吳念真合作，邀請他擔任全片旁白。

吳念真（左）繼《老鷹想飛》與《守護黑面琵鷺》後，再與導演梁皆得合作。（采昌提供）

《飛吧！熊鷹》不僅記錄熊鷹權威學者孫元勳漫長且險峻的真實追鷹過程，同時並關注原住民的羽毛利用文化，透過熊鷹的珍稀性，擲地有聲地揭開「熊鷹」這個台灣最具神秘色彩的猛禽，牠們的行為與生態保育，同時並找來金馬獎得主林強操刀配樂，以及名導吳念真擔任口述旁白。值得一提的是，這是吳念真繼《老鷹想飛》與《守護黑面琵鷺》之後，再度與梁皆得導演合作。

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在今天（4日）曝光的訪談影像當中，吳念真坦言如果不是幫電影配音，自己其實很少去接觸這方面的知識：「這幾年來，如果對台灣一些老鷹、鷹類等動物產生了解，都是梁導的影片導致。」他更舉例時常在配音時叫錯熊鷹的名字：「這次拍的是熊鷹，可是我每次配音都唸『熊貓』，因為牠感覺好像比較熟，熊鷹對我來講太陌生了。」

尤其梁皆得導演跟隨學者孫元勳的追鷹腳步登山拍攝，過程相當艱辛，也讓吳念真有感而發，並分享與太太觀賞後的一段趣事：「我太太看到影片裡面，他們必須要爬那麼高的山、那麼陡的山路、那麼久的等待，連我太太都說這個好難喔！焦距好難對喔！這個山還可以這樣爬喔！然後跟我講：『如果是你，大概山下就已經掛了。』」以玩笑口吻，道出拍攝過程的艱辛不易。

導演吳念真為《飛吧！熊鷹》獻身口述旁白。（采昌提供）

由於要為《飛吧！熊鷹》擔任旁白，吳念真也提早觀賞整部電影，並有感而發表示：「在台灣，不管空中的、地上爬的所有生物，其實都是我們的鄰居。因為我們所有人跟這些動物，全部存活在這塊土地上，所以造成這塊土地特有的景觀，或是特有的生物群，每個人都是同伴。」

當看到熊鷹在片中，因為自然生態的轉換，以及過度開發等因素，導致數量慢慢消失當中，他也感觸良多：「每次看到這個，都會有淡淡的憂傷，就好像過度開發導致這些失蹤，或是文化的轉換，導致這些動物、生物的消失，其實自己能做的真的有限，每次都會有持續以來的疑問：我們明知道牠在慢慢不見、瀕臨滅絕，但我們能做的是什麼？」這也讓他觀賞完全片後，只想跟梁皆得，還有在片中出現的所有老師們、專家們說聲「謝謝你們」，並力邀所有觀眾進戲院，一同觀賞這部難能可貴的紀錄之作，並反思人與動物、環境之間的平衡。

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