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娛樂 亞洲

差點出人命 泡泡島舞台傾斜3分鐘驚險畫面曝光

中國「泡泡島音樂節」突如其來遭強風吹襲，北側舞台斷裂。（翻攝自微博）中國「泡泡島音樂節」突如其來遭強風吹襲，北側舞台斷裂。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國「泡泡島音樂節」突如其來遭強風吹襲，導致舞台結構明顯傾斜，甚至傳出金屬斷裂聲，嚇壞現場觀眾，場面混亂。

昨（3）日在天津舉行的泡泡島音樂節，北側BUZZ舞台遭強風吹歪，現場觀眾嚇得四處逃竄。目擊者指出，當天下午風很強，舞台左邊頂棚最先傾斜，被發現後有人高呼：「快跑」，但現場人聲嘈雜，加上音樂聲響大，僅部分觀眾聽見，在第一時間離開現場。

3分鐘後，舞台兩側設備接連傾斜並掉落，距離前排觀眾僅數公尺，可說生死一線間，現場的驚險程度也不言而喻，所幸最後並無人員傷亡。

泡泡島音樂節北側舞台因強風吹襲傾倒，設施下墜險砸傷觀眾。（翻攝自微博）泡泡島音樂節北側舞台因強風吹襲傾倒，設施下墜險砸傷觀眾。（翻攝自微博）

事故發生後，主辦單位才透過廣播進行疏散，但因風聲過大不少觀眾都沒能即時聽清指示，最後花費10分鐘才完成清場。2小時候，主辦方才將演出移至南側SOSO舞台續辦，並開放全額退票。

主辦單位發出聲明表示，因「不可預見的瞬時極端強風」導致北舞台部分設施受損，為確保安全，今日演出全面合併至南舞台進行，節目時間與藝人表演順序不變，同時強調完成全面檢查。

泡泡島音樂節出現事故引發網路激烈討論，觀眾直言，「舞台一晃真的被嚇到，差點出事，主辦卻一直沒有明確說法」、「讓觀眾在風雨中乾等兩小時，還一直播放廣告」、「原本9點半結束，結果拖到11點多，在偏遠地區怎麼回家？」。

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