林倪安獲保護令加碼爆猛料 朱宇謀經紀人反擊：核發不代表有家暴

法院核發保護令，林倪安（右）秀證據打臉朱宇謀（左）。（組合照，翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導「Wish」朱宇謀與前女友林倪安的家暴紛爭，今（4）日法律攻防進入白熱化。林倪安發布影片證實，已正式接獲法院核發家暴保護令，並以多項證據直擊朱宇謀先前的說法。對此，朱宇謀經紀人隨後強硬回擊，強調保護令的核發不能與家暴事實畫上等號。

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林倪安於影片中指出，今日已接獲法院通知核發家暴保護令，司法已認定對方的暴力行為。她更公開朱宇謀在抗辯書中自承兩人為「親密夥伴」的文字，並痛批男方先前稱雙方僅是「室友」的說法極其荒謬。林倪安驚爆，朱宇謀在動整形手術後、生活無法自理甚至失禁期間，全由她親手擦澡與處理排泄物，質疑哪種室友會做到這種地步。

林倪安保護令到手，朱宇謀（圖）經紀人回應：與事實無關。（資料照，記者王文麟攝）

面對林倪安的實彈回擊，朱宇謀經紀人稍早回應表示：「保護令的核發跟林倪安小姐在影片中講的事實是沒有關聯的。」經紀人更進一步解釋，法院核發保護令可能存有各種考量，不能僅因此就認定有家暴行為，否定女方在影片中的控訴。

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