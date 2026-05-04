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劉詩詩過生日7年「零互動」 吳奇隆55歲驚人現況曝光

網友直擊吳奇隆現身雲南。（翻攝自微博）網友直擊吳奇隆現身雲南。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲中國戲劇女神劉詩詩與55歲吳奇隆結婚11年，這幾年婚變消息爆不停，劉詩詩3月剛過生日，當天吳奇隆「零發文」未送上祝福，近日則被網友直擊現身雲南，指他笑容滿面、氣色紅潤，引來網友留言「看不出來這個年齡了」、「感覺就像30多歲似的」，猛誇他狀態好。

劉詩詩上月生日收到許多祝福，吳奇隆則神隱。（翻攝自微博）劉詩詩上月生日收到許多祝福，吳奇隆則神隱。（翻攝自微博）

吳奇隆與劉詩詩除了久未公開同框、社群幾乎「零互動」長達7年，此外也頻頻被中媒爆出在進行財產分割，3月時中國娛樂圈突然出現「曝85花離婚財產已分割完畢」八卦話題，內容還指出下半年就會宣布，網友瘋猜主角身份，劉詩詩與吳奇隆、唐嫣與羅晉都中標。

網友直擊吳奇隆現身雲南。（翻攝自微博）網友直擊吳奇隆現身雲南。（翻攝自微博）

對於「隆詩」婚姻現況，中國狗仔劉大錘與同事日前直播時，曾透露一些端倪，劉大錘的同事爆料吳奇隆與劉詩詩目前「分隔兩地」工作，「你說他們有沒有BE（Bad Ending，意指壞結局），我不確定，因為這段時間吳奇隆一直在外地拍那個綜藝，但劉詩詩在上海拍戲，她那個房沒有賣，她就是拍戲還住著呢。」

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