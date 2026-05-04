林倪安獲保護令重錘朱宇謀 親揭「失禁照料」細節

林倪安獲核發保護令後發聲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前男團「Gentleman」成員「Wish」朱宇謀與前女友林倪安鬧家暴紛爭。林倪安正式發布影片證實，已接獲法院通知核發家暴保護令，面對朱宇謀先前發片全盤否認並稱雙方僅是「室友」，林倪安再次公開多項關鍵物證。

林倪安透露朱宇謀在向法院提交的抗辯書中，曾親自寫下兩人為「親密夥伴且感情良好」，與其近日對外宣稱的「單純室友」說法前後矛盾。為證明雙方親密程度，她更曝光朱宇謀在動整形手術期間，因生活無法自理甚至失禁，全程皆由她親力親為擦澡、處理排泄物，男方的說法簡直荒謬。

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林倪安獲保護令實彈反擊朱宇謀。（翻攝自IG）

針對朱宇謀營造的理性形象，林倪安公開其私下對她比中指的照片，佐證男方長期存在羞辱與情緒暴力。至於備受爭議的「母乳簡訊」指控，林倪安澄清該訊息是朱宇謀本人主動傳送給她的，並非對方所言偷看手機所得。此外，她亦指控男方曾因經濟困難向她借款，且承諾支付的水電費及維修費共約3萬元至今尚未清償。

林倪安強調，目前包含影像紀錄、對話截圖及醫療診斷證明等所有證據，皆已交由律師處置並進入司法程序。她感嘆男方在螢幕前繼續說謊，呼籲朱宇謀停止利用藝人光環傷害女性，並希望自己是最後一個受害者。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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