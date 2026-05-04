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男星91歲母病逝！二度中風14年燒800萬 他淚吐：生活重心消失

〔記者蕭方綺／台北報導〕57歲胡鴻達常在八點檔飾演反派角色，戲外卻以孝順聞名。母親節前夕，他於社群平台接連發文，證實高齡91歲的母親已於5月2日辭世，悲痛寫下：「心很痛」、「母子緣在57年又277天緣盡於此」，字字句句流露不捨。他昨忍著母喪之痛工作，今坦言母親離世後，「生活重心不見了，我的心空了不知所措」，讓人看了心疼。

胡鴻達過去幫媽媽慶生。（翻攝自臉書）胡鴻達過去幫媽媽慶生。（翻攝自臉書）

胡鴻達母親生前曾二度中風，長年癱瘓，他14年來親力親為照顧，醫藥費更高達800萬元，始終無怨無悔。上月25日才剛替媽媽慶祝91歲生日，他還分享出門工作前幫母親洗澡的日常，盼讓對方保持清爽舒適，未料28日中午母親突發嘔吐，緊急送醫，他工作結束後立刻趕往醫院陪伴，當時曾疲憊坦言：「要暈倒了」，也無奈嘆「我又要展開醫院人生了」，沒想到短短幾天便天人永隔。

胡鴻達是圈內難得孝子。（翻攝自臉書）胡鴻達是圈內難得孝子。（翻攝自臉書）

母親離世後，胡鴻達常發文抒發心情，今他形容媽媽過世後2天的心情是「生活重心不見了」、「我的心空了不知所措」，原本心中一大片的位置瞬間消失，讓他感到茫然與孤獨。他也提到，最後一段時間用盡心力陪伴母親走完人生最後一哩路，盡到身為人子的責任。

儘管內心悲痛，胡鴻達仍強打精神照常出門工作，他說原以為自己能在丈夫、父親與藝人等多重角色間轉換情緒，但其實「不夠強大」，只能在人前逞強掩飾，獨處或在神明面前時，悲傷與心痛便再也無法壓抑，令人鼻酸。

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