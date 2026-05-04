（影）沙發鋪滿張凌赫 陶晶瑩瘋狂行徑曝光柯震東都傻眼

陶晶瑩瘋狂迷上張凌赫，還自稱「夢女」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陶晶瑩完全淪陷在《逐玉》和張凌赫的魅力中，先前陶晶瑩就忍不住在社群發文，表示老公李李仁是「大太子」，更被網友戲成為「陶本宮」。如今《逐玉》已全劇播畢，陶晶瑩還沒結束追星夢，她近日透過社群分享自己購買的張凌赫周邊，男星柯震東上陶晶瑩YouTube頻道時，忍不住說：「李仁哥真的很可憐」。

柯震東（左）爆料陶晶瑩家有超大張凌赫毯子，還覺得李李仁很可憐。（翻攝自YouTube）

柯震東與王柏傑上陶晶瑩YouTube節目《女人心事》作客，兩人爆料陶晶瑩被《逐玉》迷得暈頭轉向，除了話題不離《逐玉》之外，還不斷鼓吹兩人去看。柯震東笑著爆料陶晶瑩為了張凌赫買了很多周邊，更說覺得李李仁很可憐，因為陶晶瑩家中沙發上有一張超大的張凌赫毯子。

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陶晶瑩曬出自己收藏的張凌赫周邊。（翻攝自IG）

陶晶瑩也分享有個周邊，小卡拉開之後可以看到偶像赤裸上身，更說：「我們這種叫夢女（代入自己與角色互動的女性粉絲）」，還指出柯震東、王柏傑也有很多夢女追隨。陶晶瑩不但買了印滿張凌赫的雨傘，還買了立牌跟杯子，生活中滿滿的張凌赫。

因陶晶瑩（右）沉迷《逐玉》，老公李李仁坐沙發都要和張凌赫擠在一起。（翻攝自臉書）

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