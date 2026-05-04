《穿著PRADA的惡魔》藏端倪？ 貝佐斯點燃Met Gala火藥味

電影《穿著PRADA的惡魔2》裡，梅莉史翠普（左）角色以安娜溫圖為原型。圖右為安海瑟薇。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館晚宴（Met Gala）將於台灣時間5月5日早上6點登場。全球第4富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也贊助這場時尚盛宴，讓今年Met Gala的出席名單與美國政治立場表態掛勾。

全球第4富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯砸台幣3.1億元贊助Met Gala。（路透）

外傳貝佐斯砸了千萬美元（約新台幣3.1億元）在今年的Met Gala上頭，他也與老婆蘿倫桑切斯（Lauren Sanchez）擔任「榮譽共同主席」。好萊塢之所以對今年的Met Gala起極大反彈，原因正如《紐約時報》所言：品味，成了冷酷科技巨頭企圖為自身利益「最佳化」的文化領域之一。

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梅莉史翠普已經婉拒參加今年的Met Gala。（歐新社）

電影《穿著PRADA的惡魔》當中，梅莉史翠普飾演的「惡魔時尚總編」米蘭達，正是以安娜溫圖（Anna Wintour）為原型。安娜圖溫從1995以來一直主導著Met Gala，雖然她扮演著Met Gala守門人角色，但從某方面來看，也成為披著人類創造力關懷外皮，替無靈魂科技資金洗白的白手套。

從電影看Met Gala就能發現端倪。《穿著PRADA的惡魔2》當中，賈斯汀瑟魯斯飾演一名毫無品味的笨拙科技富豪，努力想討好熱愛時尚的女友，因此打算買下《伸展台》雜誌及其出版集團，與現實世界的貝佐斯與妻子蘿倫考慮收購《Vogue》母公司康泰納仕的傳言高度雷同。

安娜圖溫從1995以來一直主導著Met Gala。（路透）

劇本神預測了當前陷入困境的時尚雜誌及整體出版業，被億萬富豪出手拯救，在現實中，當貝佐斯老婆被問及此事時，她先說：「我倒希望！」接著又澄清：「沒這回事。」

儘管這場時尚界的奧斯卡即將登場，紐約街頭已出現寫有「抵制貝佐斯 Met Gala」（Boycott the Bezos Met Gala）等標語的海報。

川普過去是實境節目《誰是接班人》主持人。（美聯社）

今年1月，亞馬遜推出關於第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片，亞瑪遜向這位美國第一夫人的製作公司支付約4千萬美元（約新台幣12.65億元）取得版權，高層甚至考慮重啟川普過去主持的實境節目《誰是接班人》（The Apprentice），並由他的兒子小唐納主導。

從這些地方都不難看出，貝佐斯愈努力，好萊塢對他的「慷慨」愈排斥，明天登場的Met Gala會有哪些明星出席呢？外界正拭目以待。

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