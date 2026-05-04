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娛樂 最新消息

泰國星勢力席捲！「CLO’VER」、「FELIZZ」首登台淚謝台粉應援

CLO’VER、FELIZZ首次來台與粉絲相見歡。（記者潘少棠攝）CLO’VER、FELIZZ首次來台與粉絲相見歡。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視旗下「松大娛樂」與泰國影視巨頭GMMTV聯手，今（4日）邀請泰國人氣男團「CLO’VER」與女團「FELIZZ」與媒體見面，兩團昨日於花漾展演空間圓滿結束首場在台演出，現場氣氛熱烈。

首次登台演出的泰國人氣男團「CLO’VER」成員Barcode、Ashi、Keen、Aungapo，以及女團「FELIZZ」Chelsea、Sangt、Pream、Acare、Chari一同出席記者會。「FELIZZ」成員對台灣粉展現高度感動，成員Chari提到看見粉絲精心準備的應援影片時，團員們當場紅了眼眶，對台北粉絲的用心滿懷感謝。

CLO’VER、FELIZZ首登台淚謝台粉應援。（記者潘少棠攝）CLO’VER、FELIZZ首登台淚謝台粉應援。（記者潘少棠攝）

談及團體相處之道，成員Acare透露若遇意見不合，會先各自消化再誠實溝通，維持真誠與信任。此外，成員Sangt稱讚Chari如同「火山中的涼水」能適時緩和氣氛，是團體中重要的支柱。

人氣男團「CLO’VER」成員Aungapo則對兩團合體演出的壓軸曲目印象最為深刻。團員Barcode指出，正因為成員背景多元，反而能激盪出更多創意火花，Ashi更補充隨著Barcode的加入，就像補上「最後一塊拼圖」，讓團體更加完整。展望未來，「CLO’VER」計畫持續進軍各地音樂節，而「FELIZZ」則深情向台灣粉絲喊話，希望能儘快再次回到台北與大家相見。

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