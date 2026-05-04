Met Gala變調？ 梅姨、千黛亞雙雙缺席內幕曝光

今年Met Gala因全球第4富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯贊助變調。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館晚宴（Met Gala）將於台灣時間5月5日早上6點登場。今年Met Gala因全球第4富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）贊助變調，據悉「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）與「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）寧願放棄這場門票價值10萬美元（約新台幣316萬元）的時尚盛宴，選擇不出席。

梅莉史翠普曾受邀擔任今年活動共同主席，但她婉拒邀約。有人猜是原因就是梅莉史翠普為公開民主黨支持者，曾強烈批評美國總統川普，因此拒絕也帶上了反川普色彩，更狠狠打臉超級支持川普的貝佐斯。

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梅莉史翠普（左）和安妮海瑟薇拍攝的《穿著PRADA的惡魔2》正上映中。（美聯社）

梅莉史翠普缺席這場時尚盛宴，也別具意義。因為Met Gala舉行時，她的新電影《穿著PRADA的惡魔2》仍在上映，電影裡梅莉史翠普飾演以安娜溫圖（Anna Wintour）為原型的「惡魔時尚總編」米蘭達。另一方面，安娜圖溫從1995以來一直主導著Met Gala，梅莉史翠普戲內辦惡魔；戲外反惡魔的反差，耐人尋味。

梅莉史翠普發言人說明不參加的原因，主要她雖然一直受邀參加Met Gala，但從未參與過。她欣賞《Vogue》、安娜，但卻認為Met Gala始終不是真正適合她的場合。

梅莉史翠普在《穿著PRADA的惡魔2》當中扮演的總編輯，原型是安娜溫圖。（路透）

即使梅莉史翠普和安娜圖溫近期一同參與《穿著PRADA的惡魔2》宣傳行程，但仍舊選擇缺席Met Gala。不過，梅姨的女兒葛蕾絲與瑪咪甘默（Grace and Mamie Gummer）將出席，以及片中飾演「愛蜜莉」的艾蜜莉布朗特與「奈吉」史坦利圖奇（Stanley Tucci）也會到場。

連續7年出席Met Gala的「蜘蛛女」千黛亞，今年以行程緊湊婉拒。（法新社）

「蜘蛛女」千黛亞已經連續7年出席Met Gala，但近期由於忙著宣傳《抓馬戀人》、《高校十八禁》最新季，行程過於緊湊而暫不出席。事實上，千黛亞私底下也是反川普的民主黨支持者，目前外界目光鎖定女神卡卡（Lady Gaga）是否會出席。

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