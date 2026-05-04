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娛樂 最新消息

暴瘦7公斤胸部消風 徐至琦認了半夜調鬧鐘吃宵夜救身材

藝人徐至琦先前開記者會說明「開團滑雪詐騙」始末，暴瘦7公斤。（資料照，記者胡舜翔攝）藝人徐至琦先前開記者會說明「開團滑雪詐騙」始末，暴瘦7公斤。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人徐至琦近來遭網紅「愛美教主」77姐點名控訴「開團滑雪詐騙」，日前她上薔薔Podcast節目「薔栗膠」專訪，表示隨著事情進入司法程序，憤怒的情緒已經放鬆許多，現在也成功增重3公斤。

徐至琦表示接受薔薔Podcast專訪，是時隔10年第一次接受娛樂節目訪問，陪大家聊聊天，不再聊經濟或政治。她接受專訪的原因主要仍是「徐至琦提告」事件，加上許多網友說喜歡聽她說話，固欣然允諾。

徐至琦說自己身為台灣唯一取得國際選美賽事「亞洲冠軍」的女藝人，的確有偶像包袱。（翻攝自臉書）徐至琦說自己身為台灣唯一取得國際選美賽事「亞洲冠軍」的女藝人，的確有偶像包袱。（翻攝自臉書）

徐至琦在開記者會前暴瘦7公斤，整個人看起來骨瘦如柴，臉頰也變得消瘦。她透露自己現在臉頰逐漸膨潤長肉，已經成功增重3公斤，漸漸恢復成大家熟悉的選美冠軍女星模樣。

她的增重計畫非常積極，除了飲用大量膠原蛋白補給品，每天還會攝取4千大卡以上熱量。徐至琦說，她對高醣、高澱粉來者不拒，就算大半夜也會特地調鬧鐘起床吃宵夜，更直呼：增重比瘦身還辛苦。

徐至琦長期維持優雅身段。（翻攝自臉書）徐至琦長期維持優雅身段。（翻攝自臉書）

淡出演藝圈12年的徐至琦在節目中透露自己「長期維持苗條細緻的修長體態」，這次暴瘦7公斤，胸部成為最大受災區，「胸圍直接縮水一個罩杯」。徐至琦說自己身為台灣唯一取得國際選美賽事「亞洲冠軍」的女藝人，她的確有偶像包袱，覺得自己需要長期維持優雅身段。

徐至琦在節目中自嘲，自己大概是台灣極少數不需要為發福煩惱的中年人，更補充自己還要努力增重，她未來的目標是還要增加4公斤重量。

徐至琦自嘲，自己大概是台灣極少數不需要為發福煩惱的中年人。（翻攝自臉書）徐至琦自嘲，自己大概是台灣極少數不需要為發福煩惱的中年人。（翻攝自臉書）

隱退演藝圈後難得再次露臉登上娛樂性談話節目的徐至琦說，自己因為這次的事件，意外收穫了一批粉絲，大家讚美她說話清晰有氣質，讓她有了新想法，未來也不排除自營Podcast，分享演藝娛樂與財經創業資訊。薔薔也透露過去曾經多次邀請徐至琦上節目，都遭拒絕，這次採訪道橫跨選美冠軍、藝人、從商三階段的她，甚至聊到徐至琦神秘的愛情觀，都讓薔薔很興奮。

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