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78歲葉青心臟堵7成急裝3支架...坐輪椅領獎 瘦到剩4字頭 近況曝光

葉青（右）坐輪椅現身領獎，左為藝術家姚旭燈。（記者李紹綾攝）葉青（右）坐輪椅現身領獎，左為藝術家姚旭燈。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕78歲「歌仔戲天王」葉青榮獲第67屆榮譽中國文藝獎章「戲劇類終身成就獎」，今（4日）坐著輪椅現身頒獎典禮。雖然日前經歷心臟手術，加上雙腿跌傷導致行動不便，但為了這份至高榮譽，她仍堅持親自出席，而身旁最引人注目的「護法」，正是當年的螢幕CP搭檔「當家娘子」狄鶯。

葉青這兩年身體微恙，農曆年前接受斷層掃描檢查，才驚覺心臟血管已阻塞高達7成，被醫生下最後通牒：「妳不能再拖！」在醫療團隊建議下，她乖乖動手術裝入3根支架，更展現驚人意志力，一口氣戒掉抽了60年的菸。仍在休養中的她，體重從57公斤一路掉到4字頭，整個人瘦了一大圈。雖然葉青自認胃口還不錯，但笑稱可能是身體不吸收，一旁的狄鶯也打趣稱：「我也要再瘦5公斤，配合我們家的王。」

狄鶯（左）陪伴師父葉青（右）領獎，成為最引人注目的「護法」。（記者李紹綾攝）狄鶯（左）陪伴師父葉青（右）領獎，成為最引人注目的「護法」。（記者李紹綾攝）

在頒獎典禮現場，狄鶯全程體貼陪伴，師徒倆不僅默契依舊，連耳環細節都有戲。狄鶯爆料，因為出門時間太匆促，葉青翻不到適合的名牌耳環，她索性摘下自己的耳環分給對方戴，「一人一半，感情不會散」。

狄鶯（左）陪伴師父葉青（右）領獎，成為最引人注目的「護法」。（記者李紹綾攝）狄鶯（左）陪伴師父葉青（右）領獎，成為最引人注目的「護法」。（記者李紹綾攝）

談起當年劇團時光，狄鶯直呼葉青以前對她要求超嚴格，身為「半路出家」的演員，她自嘲昔日唱腔簡直「荒腔走板」，全靠葉青手把手調教，形容葉青教唱時會隨手拿一支筆，筆尖向上示意高音、向下則代表低音，葉青聽聞立刻幽默接話：「唱不好時就給她『掯』（敲）下去」。

面對媒體受訪，葉青大多讓狄鶯代為應對，自己則在一旁笑而不語，謙稱自己「最不會講話的」，惹得狄鶯大笑回應：「沒關係，講話交給我。」對於獲頒終身成就獎，葉青坦言內心「有負擔」，自覺還未達到那樣的高度。但狄鶯感性強調，葉青曾獲三座金鐘獎肯定，對業界貢獻有目共睹，絕對實至名歸。

葉青（右）坐輪椅現身領獎，左為藝術家姚旭燈。（記者李紹綾攝）葉青（右）坐輪椅現身領獎，左為藝術家姚旭燈。（記者李紹綾攝）

現階段葉青最掛心的仍是文化傳承，她憂心表示，隨著電視歌仔戲沒落，人才與傳播已出現斷層，希望能有機會將「葉青歌仔戲」的精神繼續流傳下去，為傳統戲曲盡一份心力。

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