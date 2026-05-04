被女兒暴走敲頭 洪詩崩潰喊好怕被討厭

女星洪詩（左）於2023年與李運慶結婚，兩人目前育有2個女兒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星洪詩於2023年與李運慶結婚，兩人目前育有2個女兒，近日洪詩在社群發文，透露女兒因為沒睡午覺發脾氣，甚至拿玩具敲她的頭，讓她忍不住擔憂：「在教育哺哺成為一個更好的人時，我又害怕我變成她討厭的人」。

洪詩對孩子的教育非常重視。（翻攝自臉書）

洪詩透露，自己也希望成為「什麼都好好、什麼都沒關係、什麼都妳想要就給妳」的媽媽，卻不希望女兒長大成為不好的人，希望能教育女兒正確的三觀。「所以我可能會用妳不喜歡的方式、妳不喜歡的嚴厲、妳不喜歡的說教，我也不喜歡這樣的我啊」洪詩無奈道。

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原來女兒哺哺因為沒睡午覺加上其他事情，情緒一時失控，抓著玩具敲看護、洪詩、妹妹的頭，當下洪詩盡量嘗試跟女兒溝通，最後卻失敗，讓她覺得自己束手無策。

洪詩無奈在社群發文，表示自己擔心被女兒討厭。（翻攝自臉書）

睡前母女倆再談到這件事的時候，哺哺似乎懂了媽媽的用心良苦，回到日常的晚安互動，洪詩和女兒不斷說著「我愛妳」、「我也愛妳」，等到女兒睡著後，洪詩忍不住說：「媽媽是真的很愛很愛妳，好怕妳討厭我」。

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