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娛樂 日韓

《單身即地獄》男神爆黑歷史 校園霸凌指控震撼全網

曾經參加南韓人氣戀愛綜藝節目《單身即地獄4》的會計師鞠同鎬，捲入校園霸凌疑雲。（翻攝自IG）曾經參加南韓人氣戀愛綜藝節目《單身即地獄4》的會計師鞠同鎬，捲入校園霸凌疑雲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經參加南韓人氣戀愛綜藝節目《單身即地獄4》的會計師鞠同鎬，近日捲入校園暴力疑雲，對此經紀公司緊急發出聲明：「正在確認事實關係」。

外型帥氣的鞠同鎬在節目中相當受歡迎，公布職業之後，更是吸引一票粉絲。近日一名律師爆料，公開點名鞠同鎬，指他有校園霸凌行為，自己就是受害者。爆料者指出，鞠同鎬在其他人與女友面前向自己告白後，以言語取笑。之後看到鞠同鎬上節目，爆料者更痛苦說：「聽說他出演《單身即地獄》後就辭職了，以網紅身分活動，但在他上節目期間，我卻活在地獄裡」。

鞠同鎬參加戀綜之後，現以網紅身分活動。（翻攝自IG）鞠同鎬參加戀綜之後，現以網紅身分活動。（翻攝自IG）

爆料者還說：「當時OO曾在下課期間，把圖釘放在我的椅子上，還在置物櫃鎖頭塗上強力膠讓我無法打開，當時在校以『不良學生』聞名的鞠同鎬也樂在其其中」。憶及此，爆料者感嘆：「有人現在成了網紅，受害者究竟要忍耐到什麼時候？」

鞠同鎬所屬經紀公司表示正在確認事實關係。（翻攝自IG）鞠同鎬所屬經紀公司表示正在確認事實關係。（翻攝自IG）

爆料者更透露鞠同鎬所屬經紀公司曾打電話和自己聯絡，聲稱兩人素未謀面，忍不住訕笑：「這不是理所當然嗎？加害者怎麼可能記得受害者」。

鞠同鎬經紀公司回應韓媒時表示：「目前正在確認相關事實，同時也已經尋求法律諮詢。」

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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