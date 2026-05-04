日本寶塚首位台生獲獎了！80歲曹金鈴「真實狀態」全場驚豔 揭密歸零傳奇

80歲國寶舞后曹金鈴榮獲文藝獎章。（記者胡如虹攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣文藝界年度盛事「第67屆中國文藝獎章」今（4）日舉行頒獎典禮，國寶級舞蹈家曹金鈴憑藉超過一甲子對藝術的熱誠獲頒殊榮。典禮現場大咖雲集，不僅有「最美主持人」白嘉莉擔任頒獎嘉賓，周遊也現身獻花，白冰冰更錄製影片跨海祝賀。同屆榮譽獎項得主還包括歌仔戲天王葉青以及資深藝人凌峰，現場星光璀璨。

曹金鈴與凌峰同台領獎，周遊、李朝勇現身祝賀。（記者胡如虹攝）

曹金鈴的藝術生涯極具傳奇色彩，她6歲受電影啟蒙開啟芭蕾之路，17歲就在《群星會》嶄露頭角。隔年她考取日本「寶塚音樂學校」，成為校史首位台灣學生。在寶塚期間，她毅然放下名氣選擇「歸零」苦練，融會貫通東西方舞蹈精髓，編創出傳奇的《雲裳羽衣舞》，正式開創台灣彩帶舞之先河。

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歌仔戲女神龍葉青獲頒中國文藝獎章。（曹金鈴提供）

現年已屆80歲的曹金鈴依然保有輕盈體態，她分享養生密訣在於極度的自律。除了戒除高熱量垃圾食物與冰品，她每日飲用十穀米及2000毫升的水，並堅持晚上12點前入睡。她也透過拉伸足部與刮痧腳底等經絡按摩來維持生理機能巔峰。除了身體管理，她特別強調每個人都應「保有與自己獨處的時間與空間，透過學習面對自我」，在高壓時代找到內心平靜。

曹金鈴是「寶塚」首位台生，開創彩帶舞先河。（曹金鈴提供）

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