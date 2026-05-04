原視前進挪威！《溢流現場》入圍首屆國際卓越新聞獎 董事長：部落的榮耀

入圍國際新聞獎項「2026WIBN卓越新聞獎」決選的作品《溢流現場：馬太鞍溪災變中的族人救援紀實》，由原視每日新聞團隊製作人巫瑪斯索克洛曼（左）和專業新聞團隊們一起深入部落前線，共同製作出的優秀新聞作品，圖右為氣象主播Aras Sawawan陳鵬飛。（原文會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「世界原住民族媒體聯盟」被譽為全世界最有影響力的跨國原民國際媒體聯盟，自2008年成立後，台灣的原民媒體原住民族電視台（簡稱原視）便是創始會員之一，持續與各國際公共媒體，包括紐西蘭Whakaata Māori、加拿大APTN、澳洲SBS/NITV及挪威NRK Sápmi等深化交流、資源交換及合作，更在去年，暌違15年後再次由財團法人原住民族文化事業基金會（以下簡稱原文會）主辦年會，並與各會員國達成一致共識，創辦首屆國際新聞獎項「2026WIBN『卓越新聞獎』」，而5月1日也從國際傳來捷報，原視每日新聞團隊的作品《溢流現場：馬太鞍溪災變中的族人救援紀實》入圍決選，將於今年9月由挪威NRK Sápmi舉辦WIBN年會期間，與世界各國角逐首獎。

原視每日新聞團隊的作品《溢流現場：馬太鞍溪災變中的族人救援紀實》入圍國際新聞獎項「2026WIBN卓越新聞獎」決選。（原文會提供）

原文會董事長瑪拉歐斯表示，這次原視每日新聞團隊報名參賽的作品，是以去年在花蓮光復鄉發生的馬太鞍溪堰塞湖災害事件，進行的深度採訪製作的系列報導《溢流現場：馬太鞍溪災變中的族人救援紀實》，由原視每日新聞團隊製作人巫瑪斯·索克洛曼和專業新聞團隊們一起深入部落前線，共同製作出的優秀新聞作品；瑪拉歐斯強調，「認真的新聞團隊，是榮譽背後的實踐者，這個獎項這個聲音是部落的榮耀，我們繼續往標竿奔跑」。

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原視每日新聞系列專題報導，有關馬太鞍災變營救新聞入圍國際新聞獎項「2026WIBN卓越新聞獎」決選。（原文會提供）

WIBN大會評審團指出，這次首屆舉辦的國際新聞獎項「2026WIBN『卓越新聞獎』」，旨在表彰在全球原民媒體領域，能以新聞作品展現優秀敘事技巧、文化完整性及公共責任的卓越的新聞工作者，因此，大會在今年1月23日接受來自全球的優秀報名作品後，經過競爭激烈的一系列評選後，評審團們選出6件令評審們耳目一新的國際作品，分別來自紐西蘭Whakaata Māori、澳洲SBS/NITV、台灣TITV及Hakka TV、挪威NRK Sápmi及加拿大APTN等原民媒體報名參賽的作品，這些入圍決選的作品，真實反映亦呈現了當今全球原民新聞的深度、勇氣以及社會問責、文化完整性。

評審團也進一步說明，今年來自世界各國參賽的作品，整體而言「實力強勁」，但能夠進入決選的作品，脫穎而出的關鍵在於同時掌握「敘事的深度」、「原民觀點的真實性」，以及作品在處理複雜議題時，能高度清晰地用有邏輯的說故事手法，將原民文化根基脈絡敘述的流暢、引人入勝，因此評審團一致對入圍決選的6個作品給予最高度的肯定。

原視每日新聞團隊報名參賽WIBN卓越新聞獎的作品，是去年年在花蓮光復鄉發生的馬太鞍溪堰塞湖災害事件，內容深度採訪報導馬太鞍溪災變中的族人救援紀實。（原文會提供）

WIBN主席Shane Taurima表示，今年的參賽作品水平反映了國際原民新聞媒體的深厚實力與不斷與時代共同進步的過程，「這些決選作品展現了原民新聞的幾個核心意義：深耕部落、自主發聲、勇於挑戰關鍵議題」，Shane Taurima也強調，在全球網絡中，原民新聞工作者已不僅僅是新聞採訪報導，他們更是為這個世界形塑論述、守護真相，並為其母語、文化及家鄉的未來，注入能持續前進的最強力量。接下來，2026WIBN「卓越新聞獎」預計將於9月，由挪威NRK Sápmi舉辦2026WIBN年會期間，公布最終的首獎得主。

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