自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

看電影遇規模6.1地震！《祭弒》天赦日特別場觀眾嚇壞：變4DX

《祭弒》首週戲院合照；導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、林思宇、邵奕玫出席天赦日「天赦日特別場」見面會。（威視電影提供）《祭弒》首週戲院合照；導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、林思宇、邵奕玫出席天赦日「天赦日特別場」見面會。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕靈異驚悚電影《祭弒》上週四（30日）正式上映，首週末全台票房嚇出578萬，榮登今年亞洲恐怖片開片冠軍，更創下繼去年熱賣的《泥娃娃》後最佳恐怖國片首週開片紀錄。監製曾禎、導演邱晧洲率領主演曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如、林思宇、林暉閔、邵奕玫等一眾演員，於北中兩地馬不停蹄跑遍近40場影廳見面會，與觀眾近距離互動。

《祭弒》融合家庭倫理、邪教文化與台灣宮廟信仰，在恐怖氛圍中蘊含深刻的母愛與因果，引發不少觀眾共鳴。其中貫穿全片的天心展現神級演技，在慈母、愚妻與中邪厲鬼間切換自如，令觀眾驚呼「演技大爆發」。有趣的是，周六天心回到家鄉台中時興致大發，現場活力十足地拉著曹佑寧示範驅魔舞步，兩人直接在影廳內跳了起來，反差萌逗樂全場。

片中飾演「何仙姑乩身」的曹佑寧，其肉搏惡鬼的動作橋段同樣成為討論焦點。影迷大讚他在隧道內使出的「城隍流星拳」氣場全開，舞扇驅魔的英姿更被形容宛如《咒術迴戰》虎杖悠仁使出「黑閃」般帥氣。值得一提的是，週五晚間適逢全台發生規模6.1地震，當時正值官方舉辦「天赦日特別場」的打鬥高潮，不少影迷直呼：「臨場感十足，突然變成4DX電影！」

莊凱勛則在上映首日便帶太太進戲院支持，感嘆二刷後看見更多細節，「最後眼眶還是濕熱的」。此外，不少觀眾對他片中信奉的邪神充滿好奇，導演也在映後座談中加碼爆料，片中振凱祭拜的「邪神」頭部，其實是美術組以土撥鼠頭骨製成，驚人細節讓現場尖呼連連。

莊凱勛在《祭弒》中飾演的振凱，挑戰極致情緒拉扯。（威視電影提供）莊凱勛在《祭弒》中飾演的振凱，挑戰極致情緒拉扯。（威視電影提供）

莊凱勛此次在《祭弒》中飾演的振凱，挑戰極致情緒拉扯，他誤走歪路、痛下狠手，對李杏做出泯滅人性的事。莊凱勛表示，兩人皆為劇場出身、默契極佳，在對方眼神與語言的引導下，他徹底沉浸於深層的罪惡感中。原本劇本並未預期會有如此激烈的情緒，但拍攝當下「眼淚停不下來」，甚至收工後仍無法抽離，他形容：「那天回家覺得好疲累，彷彿我真的殺了一個人，要背著那個罪惡感一輩子。」

莊凱勛在《祭弒》入戲太深難抽離，自曝收工回家忍不住想哭。（威視電影提供）莊凱勛在《祭弒》入戲太深難抽離，自曝收工回家忍不住想哭。（威視電影提供）

對此，李杏也坦言讀本時未料到火花如此強烈，但拍攝當下確實感受到他身為共犯卻無能為力的悲痛。李杏同時感嘆，角色的黑化源於被摧毀的愛，希望觀眾觀影後能領悟「放下執念」的真諦：「大家心中還是要保有愛，愛可以化解很多事情。」《祭弒》現正全台熱映中，第二週影人場資訊即將公布，請密切關注官方粉絲團。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中