看電影遇規模6.1地震！《祭弒》天赦日特別場觀眾嚇壞：變4DX

《祭弒》首週戲院合照；導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、林思宇、邵奕玫出席天赦日「天赦日特別場」見面會。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕靈異驚悚電影《祭弒》上週四（30日）正式上映，首週末全台票房嚇出578萬，榮登今年亞洲恐怖片開片冠軍，更創下繼去年熱賣的《泥娃娃》後最佳恐怖國片首週開片紀錄。監製曾禎、導演邱晧洲率領主演曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如、林思宇、林暉閔、邵奕玫等一眾演員，於北中兩地馬不停蹄跑遍近40場影廳見面會，與觀眾近距離互動。

《祭弒》融合家庭倫理、邪教文化與台灣宮廟信仰，在恐怖氛圍中蘊含深刻的母愛與因果，引發不少觀眾共鳴。其中貫穿全片的天心展現神級演技，在慈母、愚妻與中邪厲鬼間切換自如，令觀眾驚呼「演技大爆發」。有趣的是，周六天心回到家鄉台中時興致大發，現場活力十足地拉著曹佑寧示範驅魔舞步，兩人直接在影廳內跳了起來，反差萌逗樂全場。

請繼續往下閱讀...

片中飾演「何仙姑乩身」的曹佑寧，其肉搏惡鬼的動作橋段同樣成為討論焦點。影迷大讚他在隧道內使出的「城隍流星拳」氣場全開，舞扇驅魔的英姿更被形容宛如《咒術迴戰》虎杖悠仁使出「黑閃」般帥氣。值得一提的是，週五晚間適逢全台發生規模6.1地震，當時正值官方舉辦「天赦日特別場」的打鬥高潮，不少影迷直呼：「臨場感十足，突然變成4DX電影！」

莊凱勛則在上映首日便帶太太進戲院支持，感嘆二刷後看見更多細節，「最後眼眶還是濕熱的」。此外，不少觀眾對他片中信奉的邪神充滿好奇，導演也在映後座談中加碼爆料，片中振凱祭拜的「邪神」頭部，其實是美術組以土撥鼠頭骨製成，驚人細節讓現場尖呼連連。

莊凱勛在《祭弒》中飾演的振凱，挑戰極致情緒拉扯。（威視電影提供）

莊凱勛此次在《祭弒》中飾演的振凱，挑戰極致情緒拉扯，他誤走歪路、痛下狠手，對李杏做出泯滅人性的事。莊凱勛表示，兩人皆為劇場出身、默契極佳，在對方眼神與語言的引導下，他徹底沉浸於深層的罪惡感中。原本劇本並未預期會有如此激烈的情緒，但拍攝當下「眼淚停不下來」，甚至收工後仍無法抽離，他形容：「那天回家覺得好疲累，彷彿我真的殺了一個人，要背著那個罪惡感一輩子。」

莊凱勛在《祭弒》入戲太深難抽離，自曝收工回家忍不住想哭。（威視電影提供）

對此，李杏也坦言讀本時未料到火花如此強烈，但拍攝當下確實感受到他身為共犯卻無能為力的悲痛。李杏同時感嘆，角色的黑化源於被摧毀的愛，希望觀眾觀影後能領悟「放下執念」的真諦：「大家心中還是要保有愛，愛可以化解很多事情。」《祭弒》現正全台熱映中，第二週影人場資訊即將公布，請密切關注官方粉絲團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法