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暑假最強跨界學習！原文會攜手溪口部落打造「美感實驗室」

Pulima Kids第四屆兒少美感創作營」即日起開放10至15歲青少年報名！暑期營隊將分別於7月、8月展開。（原文會提供）Pulima Kids第四屆兒少美感創作營」即日起開放10至15歲青少年報名！暑期營隊將分別於7月、8月展開。（原文會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕財團法人原住民族文化事業基金會（以下簡稱原文會）推動兒少美感教育備受肯定，「Pulima Kids第四屆兒少美感創作營」即日起開放報名！今年暑假，原文會攜手桃園市政府原民局、復興區公所及溪口部落，邀請全國10至15歲的青少年走入桃園復興區，透過沉浸式體驗，以在地文化與自然環境為學習場域，發展自身美感與創作能力。

學員以「採集」和身體勞動，作為一系列美感經驗的起源。（原文會提供）學員以「採集」和身體勞動，作為一系列美感經驗的起源。（原文會提供）

營隊以「編織」與「環境感知」為主軸，延續「採集即是創作的開始」理念，帶領學員走入桃園復興溪口部落，進行田野踏查與文化採集，結合山林教育與藝術創作，開展一段從觀察、感知到創作的美感學習之旅。課程設計打破傳統教室的框架，強調身體參與和感官開展，讓孩子在行走、身體勞動與創作中，與文化建立真實深刻的連結，啟發自我探索與認識。

孩子們學習走入土地，聆聽並轉化為自己的創作故事。（原文會提供）孩子們學習走入土地，聆聽並轉化為自己的創作故事。（原文會提供）

Pulima Kids團隊表示：「希望將敘事權重新交回孩子們手中，讓每一位孩子都能從自身經驗出發，說出自己的想法，並透過創作回應在部落生活中的所見、所感與所學。」自2023年創辦以來，Pulima Kids逐步發展出以「感知、敘事、集體經驗」為核心的美感引導方法，歷屆課程曾遠至花蓮壽豐，以在地文史為起點，引導學員透過創作日誌與故事餐桌轉化生活經驗；或至桃園青埔，導入親子共創課程，展開跨世代的對話與連結。

孩子藉由身體與感官，建立獨特的感知經驗，並從中發展創作。（原文會提供）孩子藉由身體與感官，建立獨特的感知經驗，並從中發展創作。（原文會提供）

今年暑假營隊所發展出的美感創作成果，將與溪口部落的文化脈絡緊密扣合，延續創作與地方之間的連結關係。作品預計於「2026台灣設計展」期間，於桃園復興區林業故事館進行展示與教育推廣，讓孩子的創作從部落出發，走向更廣泛的公共場域，開啟與社會大眾之間的對話，進一步擴展原住民族文化與美感教育的影響力。

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