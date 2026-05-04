樂天女孩集體「解鎖胸前春光」 肉彈攻勢催票前5強曝光

左起高橋佳帆、穎樂、若潼、禹菡、溫妮。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」進軍日本寫真界傳來捷報，由日本知名雜誌《週刊Young Magazine》主辦的「Yanmaga杯」票選活動，今（4）日公布中期領先名單。前五強（排名不分先後）由「KAHO」高橋佳帆、穎樂、若潼、禹菡、溫妮暫時領先。為了爭奪6月登上東京巨蛋舞台的珍貴門票，女孩們集體釋出誠意催票，更自爆拍攝幕後「辣度爆表」的心路歷程。

穎樂展現健康與性感兼具的高質感寫真。（樂天桃猿提供）

此次企劃要求女孩們挑戰與以往截然不同的性感風格。目前戰績領先的若潼直呼入圍很害羞，更坦言這次拍攝是職業生涯的大突破：「平常很少有這種風格，雖然團隊很專業，但我過程真的超級緊張！」

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若潼羞認此次拍攝是職業生涯大突破。（樂天桃猿提供）

另一位領先者禹菡則笑說，自己私下其實「不愛露」，起初接到經紀人電話時還很猶豫，但考量到是日本重量級雜誌社，決定跨出舒適圈嘗試。她更爆料為了讓鏡頭前的線條更精緻，拍攝現場甚至「臨時抱佛腳」，大做棒式調整狀態，敬業程度百分百。

原本不愛露的禹菡跨出舒適圈，甚至「臨時抱佛腳」大做棒式。（樂天桃猿提供）

高橋佳帆領軍衝刺日本票選前五強。（樂天桃猿提供）

身為陣中日籍成員的高橋佳帆，對於有機會回到日本主場東京巨蛋演出充滿渴望。她透露為了呈現完美身體線條，拍攝前嚴格進行飲食控制，更不斷照鏡子觀察姿態。她熱情喊話粉絲：「如果還沒看過數位寫真集，希望大家去看看，我一定不會讓大家後悔！」

溫妮憑藉平時健身積累的線條美，自信挑戰雜誌拍攝。（樂天桃猿提供）

同樣名列前五強的溫妮也展現自信美，直言雖然挑戰新風格需要心理建設，但平時就有健身習慣，剛好趁這次機會將身材線條成果展現出來，認為勇於嘗試不同樣貌非常值得。

「Yanmaga杯」海外應援活動進入最後激戰，台日粉絲的每一票都將決定誰能代表樂天女孩在6月站上夢幻的東京巨蛋舞台。目前領先的穎樂、若潼、高橋佳帆、禹菡與溫妮同步發起最後衝刺，投票將於5月10日截止，女孩們甜笑號召粉絲：「讓我們一起努力到最後吧！期待在東京巨蛋相見！」

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