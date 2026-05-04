蘇小軒曝「一家三口」野餐照 4歲萌兒精緻五官曝光：根本縮小版唐禹哲

唐禹哲、蘇小軒替兒子慶祝四歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐禹哲與台美混血嬌妻蘇小軒感情甜蜜，夫妻今（4日）在臉書分享一家三口野餐慶生的天倫照，慶祝兒子迎來4歲生日。

唐禹哲、蘇小軒替兒子慶祝四歲生日。（翻攝自臉書）

蘇小軒在臉書感性寫下：「Happiest time of the day，4歲了，好快。」她透露看著兒子低頭許願的模樣非常可愛，好奇一問之下，沒想到兒子的願望超級「樸實無華且貪吃」，竟大膽許願：「希望每天都有五個cake。」面對小情人的甜蜜攻勢，她的理智線完全沒斷，直接回絕：「恩，不行。」

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唐禹哲、蘇小軒替兒子慶祝四歲生日。（翻攝自臉書）

從分享的照片中可以看到，現場佈置得非常有儀式感，有精緻的草莓奶油蛋糕、鮮花與野餐籃。唐禹哲戴著墨鏡坐在妻兒身旁，一手攬住蘇小軒，幸福感爆棚。蘇小軒則是一身牛仔外套搭配火辣背心，對鏡頭俏皮眨眼。最吸睛的莫過於兩人的4歲兒子，面對蛋糕時雙手合十、表情專注，白皙皮膚與深邃五官完美遺傳了父母的優良基因。

唐禹哲、蘇小軒替兒子慶祝四歲生日。（翻攝自臉書）

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