泰星SeaKeen大秀台語「母湯、水啦」！Keen台上送大禮惹哭壽星

泰星SeaKeen二度登台吸金，兩人多次合作擁有好默契。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕泰國GMMTV旗下的人氣組合Sea Dechchart與Keen Suvijak繼昨日在台北圓滿結束見面會後，今（4）日午間現身台視參與「松大娛樂×泰國 GMMTV」記者會。Sea感性表示昨日見面會玩得非常盡興，能從泰國帶來能量與台北粉絲分享讓他感到既興奮又幸福。Keen坦言比起第二次來台北，這次人氣明顯飆升，雖然還是會緊張，但比起先前已放鬆許多。

Keen昨見面會驚喜送相機，壽星Sea落下男兒淚。（記者潘少棠攝）

記者會上提到昨晚見面會最動容的瞬間，莫過於為Sea驚喜慶生的橋段。Sea分享，雖然心裡有預想過慶生環節，但完全沒想到Keen會直接在台上送上生日禮物，讓他驚喜到落下男兒淚。Keen送禮原因非常單純，因為曾聽搭檔說過想要一台相機，心想這樣無論生活或工作都能互相記錄，才特別挑選方便攜帶的小相機當作驚喜。

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談及兩人的相處模式，Sea坦言彼此性格大不相同，自己較為內向，而 Keen則是活潑的大男孩。兩人至今合作《唯一寶貝》、《誰說他們是宿敵》、《我們之間的引力》，Sea 透露拍攝《誰說他們是宿敵》時才真正變熟，並在泰國見面會後的頻繁互動中一拍即合，Keen 則認同表示，現在已到了彼此最舒服的狀態，學會給予空間，讓每一次見面都更值得創造回憶。

角色性格大反轉，現實中是Keen在照顧Sea。（記者潘少棠攝）

有趣的是，在劇中多由Sea照顧Keen，但在現實生活中卻完全顛倒。Sea笑說自己個性比較「Chill」，而Keen則是完美主義者且非常細心，會不斷關心Sea的飲食與需求。現場玩起勝負評比時，Keen 幾乎包辦了吃貨、運動、片場開心果等頭銜，連NG次數也榜上有名，Sea暖心替搭檔緩頰，笑稱Keen會NG是因為在劇組太討人喜歡，連導演都愛逗他。

提到在《誰說他們是宿敵》中擁有的預知能力，Sea提到若能預知未來，最想看自己30歲的生活狀態與是否結婚；Keen展現截然不同的性格，直呼會怕看到未來的自己，寧願活在當下。兩人也現場獻唱OST並大秀練習已久的台語「母湯」、「水啦」，感謝台灣媒體與粉絲的支持，並邀請大家觀賞新作《我們之間的引力》。

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