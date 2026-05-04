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中國AI劇男主角撞臉「肖戰＋王一博」！唇下痣都複製 粉絲怒轟盜臉

《中國傳說·白蛇》男主角（中）被指撞臉肖戰（左）與王一博。（翻攝自微博）《中國傳說·白蛇》男主角（中）被指撞臉肖戰（左）與王一博。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國AI短劇再掀爭議！浙江衛視近期推出號稱「國內首部上星AI短劇」的《中國傳說·白蛇》，卻因角色長相疑似「拼接」真人明星特徵，引發外界強烈質疑。尤其男主角外貌被指高度神似曾合作夯劇《陳情令》的肖戰與王一博，甚至連肖戰招牌的唇下痣都清晰可見，讓粉絲質疑是否涉及未經授權的「AI盜臉」。

該劇日前釋出多張角色海報，其中一名綠衣書生造型被網友認為幾乎就是肖戰翻版，尤其是男主角側臉配上明顯的唇下痣，就是肖戰招牌特徵；另一角色則被指神似王一博，掀起「博君一肖」話題再度延燒。儘管官方隨即刪除相關宣傳貼文，但討論已在網路上迅速擴散，粉絲更要求兩人工作室出面維權。

《中國傳說·白蛇》男主角側臉配上明顯的唇下痣，就是肖戰招牌特徵。（翻攝自微博）《中國傳說·白蛇》男主角側臉配上明顯的唇下痣，就是肖戰招牌特徵。（翻攝自微博）

不過，風波並未因此平息。《中國傳說·白蛇》目前仍可在部分短劇App上觀看，只是封面已悄悄改為白蛇特寫，未再出現爭議AI角色。實際點開內容後，僅開頭「許仙」抬頭畫面仍隱約可見與肖戰相似的臉型，其餘鏡頭疑似經過後製調整，與原始海報差異明顯；至於被指神似王一博的角色，則未在全劇24集中現身。

近年AI技術快速發展，中國影視圈也掀起「AI短劇」熱潮，《中國傳說·白蛇》更高調登上衛視頻道播出，關注度飆升。然而此次事件也再度凸顯AI生成內容的肖像權爭議。業界指出，若未取得當事人授權即使用其外貌特徵，恐涉及侵權風險。

事實上，AI「盜臉」問題早已引發演藝圈反彈，包括白敬亭、易烊千璽、王鶴棣等人，近期皆透過工作室發布聲明抵制相關亂象。白敬亭工作室更直言：「技術創新的目的，絕不是建立在侵害他人合法權益之上。」呼籲外界在發展AI的同時，仍須守住法律與道德底線。

截至目前為止，肖戰與王一博尚未針對此事公開回應，但隨著輿論持續延燒，這場AI與肖像權之爭，恐怕短時間內仍難平息。

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