怪男闖民生社區宅還亂按門鈴 阮經天受擾無奈喊「真的絕了」

台北市松山民生社區近期出現一名怪男，闖入店家相連的住家試圖進入房間，連馬影帝阮經天都被亂按電鈴。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市松山民生社區近期出現怪男，闖入店家相連的住家試圖進入房間，網友在臉書貼文提醒民眾要小心，就連金馬影帝阮經天，連續3天假期都被亂按電鈴吵得不得安寧，氣得出門與對方理論；對此，松山警分局表示，接獲報案後立即派員趕赴現場，但該男子已先行離開，仍積極協助報案民眾完成正式備案程序，報案人表示暫不追究法律責任。

根據影片內容顯示，一名身穿藍色T恤穿著白色球鞋28歲男子，在勞動節連續3天假期亂按門鈴，阮經天被氣得下樓質問「為什麼一直按門鈴？」、「你想幹嘛？」、「你按幾天了？」、「為什麼每家都按？」，但男子卻回「你叫警察來啊！」，令阮經天哭笑不得無奈的說「你真的絕了」。

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松山警分局表示，經調閱周邊監視器畫面，已掌握該名男子身分並主動聯繫其家屬。據家屬表示，男子近期因精神狀況不穩定導致行為異常，已叮囑家屬應負起監護責任，並建議儘速就醫診療，家屬對於造成社區驚擾深表歉意，並承諾將尋求後續醫療處置。

警方指出，除請家屬加強生活照護外，也將此案列入治安重點監控，並加強周邊巡邏頻率，另提醒居住安全需要全民共同守望，若發現門窗未鎖或有不明人士徘徊，請務必提高警覺並通報警方。

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