ONE OK ROCK飆破1450萬奪冠！稱霸日本演唱會電影在台票房

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》上映至今票房飆破1450萬，榮登日本演唱會電影在台票房冠軍，展現ONE OK ROCK的驚人號召力。

成軍20年的日本天團ONE OK ROCK，於2025年推出全新專輯《DETOX》並展開世界巡迴，演出足跡橫跨歐美與日本各大城市，場場引爆熱潮，4月底更首度登上臺北大巨蛋連兩天開唱，在全台掀起一波搖滾狂潮。

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演唱會電影自4月22日在台上映後，點燃全台樂迷的熱血與感動，許多深陷「演唱會戒斷症候群」的粉絲紛紛搶進戲院多刷朝聖，延續演出結束後久久未散去的餘韻，帶動票房持續攀升。不僅鐵粉熱情支持，更有觀眾分享原本不是粉絲，看完電影後直接被ONE OK ROCK圈粉，顯示電影成功突破既有的樂迷圈，將現場魅力完整轉化為大銀幕上的感染力，持續擴散屬於ONE OK ROCK的搖滾能量。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動，全台1200人熱情參與。（秀泰娛樂提供）

繼先前推出「前夜祭」獲得粉絲熱烈迴響後，隨著電影熱度持續升溫，上週末再度加碼推出「後夜祭」，於台北、台中、高雄舉辦四場SCREENX限定場，吸引全台1200名觀眾瘋搶票，開賣瞬間完售。「後夜祭」限定場打破傳統觀影模式，將戲院直接升級為演唱會現場，觀眾全程站立投入，高舉雙手應援，並跟著節奏盡情甩頭，齊聲合唱每一首經典曲目，在270度三面環繞全景銀幕與震撼音效包覆下，彷彿置身於七萬人演唱會之中。

為回饋觀眾的熱情支持，片商也驚喜宣布推出第三週特典，特殊版本贈送特製電影應援毛巾，延續前兩週特典引發的收藏熱潮，此次限定特典消息一出再度引發粉絲搶票與討論熱度，繼續寫下日本演唱會電影在台票房的全新紀錄。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動台北場。（秀泰娛樂提供）

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》現正全台熱映中，凡購買5月6日至5月12日期間場次，即可兌換對應版本第三週特典乙份：數位2D版本可獲得觀影紀念票證，SCREENX、4DX與ULTRA 4DX版本則為電影應援毛巾，數量有限、送完為止。更多電影上映資訊請洽官方粉絲團。

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