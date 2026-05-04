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娛樂 最新消息

ONE OK ROCK飆破1450萬奪冠！稱霸日本演唱會電影在台票房

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》上映至今票房飆破1450萬，榮登日本演唱會電影在台票房冠軍，展現ONE OK ROCK的驚人號召力。

成軍20年的日本天團ONE OK ROCK，於2025年推出全新專輯《DETOX》並展開世界巡迴，演出足跡橫跨歐美與日本各大城市，場場引爆熱潮，4月底更首度登上臺北大巨蛋連兩天開唱，在全台掀起一波搖滾狂潮。

演唱會電影自4月22日在台上映後，點燃全台樂迷的熱血與感動，許多深陷「演唱會戒斷症候群」的粉絲紛紛搶進戲院多刷朝聖，延續演出結束後久久未散去的餘韻，帶動票房持續攀升。不僅鐵粉熱情支持，更有觀眾分享原本不是粉絲，看完電影後直接被ONE OK ROCK圈粉，顯示電影成功突破既有的樂迷圈，將現場魅力完整轉化為大銀幕上的感染力，持續擴散屬於ONE OK ROCK的搖滾能量。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動，全台1200人熱情參與。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動，全台1200人熱情參與。（秀泰娛樂提供）

繼先前推出「前夜祭」獲得粉絲熱烈迴響後，隨著電影熱度持續升溫，上週末再度加碼推出「後夜祭」，於台北、台中、高雄舉辦四場SCREENX限定場，吸引全台1200名觀眾瘋搶票，開賣瞬間完售。「後夜祭」限定場打破傳統觀影模式，將戲院直接升級為演唱會現場，觀眾全程站立投入，高舉雙手應援，並跟著節奏盡情甩頭，齊聲合唱每一首經典曲目，在270度三面環繞全景銀幕與震撼音效包覆下，彷彿置身於七萬人演唱會之中。

為回饋觀眾的熱情支持，片商也驚喜宣布推出第三週特典，特殊版本贈送特製電影應援毛巾，延續前兩週特典引發的收藏熱潮，此次限定特典消息一出再度引發粉絲搶票與討論熱度，繼續寫下日本演唱會電影在台票房的全新紀錄。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動台北場。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》後夜祭活動台北場。（秀泰娛樂提供）

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》現正全台熱映中，凡購買5月6日至5月12日期間場次，即可兌換對應版本第三週特典乙份：數位2D版本可獲得觀影紀念票證，SCREENX、4DX與ULTRA 4DX版本則為電影應援毛巾，數量有限、送完為止。更多電影上映資訊請洽官方粉絲團。

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